44個自資學士課程獲SSSDP計劃資助　金額按通脹調升至4.4萬

教育局今日公布，2022/23學年「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）將資助８所自資院校共44個學士課程，合共3,075個學額，比本學年減少一個課程，名額輕微減少約7%。另外，下學年的資助金額按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額由每年76,800元增至77,040元；非實驗室為本課程則由每年44,100元增至44,240元。



教育局今日公布，2022/23學年「指定專業／界別課程資助計劃」（SSSDP）將資助44個自資學士課程，合共3,075個學額。（資料圖片）

都會大學取得逾1200個資助學額 八院校之冠

44個獲SSSDP資助的指定課程涵蓋10個對人才需求殷切的範疇，包括建築及工程、電腦科學、創意工業、金融科技、護理、保險、物流、運動及康樂、檢測及認證和旅遊及款待。

8所院校中，以新學年改名的都會大學(前稱香港公開大學)取得最多資助學額，共1235個，其次是東華學院，共575個，明愛專上學院則共510個。

教育局指，上述的指定課程當中，包括四個獲挑選參加應用學位課程先導計劃（先導計劃）的學位課程，分別是明愛的護理學、都大的檢測和認證、東華的應用老年學及高等教育科技學院的園藝樹藝及園境管理學士課程。

下學年的資助金額按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額由每年76,800元增至77,040元；非實驗室為本課程則由每年44,100元增至44,240元。調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生。資助會在課程的正常修業期內發放。