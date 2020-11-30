政府SSSDP計劃下學年將資助32個課程　資助金額最多增至38,400元

政府公布，2021/22學年八所專上院校有共32個副學位課程，共2,546個學額，屬政府指定專業／界別課程資助計劃(SSSDP)課程，分別屬建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待，6個對人才需求殷切的範疇；而資助金額按通脹調整後，將增加至38,400元。

政府今日（11月30日）公布2021/22學年，指定專業／界別課程資助計劃（資助計劃）將資助8所專上院校共32個副學位課程的2,546個學額；該32個指定副學位課程屬於6個對人才需求殷切的範疇，分別為建築及工程、電腦科學、創意工業、護理、運動及康樂和旅遊及款待。

而資助金額按綜合消費物價指數的變動調整，實驗室為本課程的資助金額將由2020／21學年的每年37,300元增至38,400元，非實驗室為本課程的資助金額則由每年21,400元增至22,050元。

調整後資助金額將適用於符合資格的新生和舊生

調整後的資助金額適用於符合資格的新生和舊生，資助會在課程的正常修業期內發放，獲資助的學生只需支付扣除資助後的學費。有需要的學生仍可就實際應繳的學費向在職家庭及學生資助事務處下的學生資助處申請學生資助；學生可直接向有關院校申請報讀獲資助的課程。