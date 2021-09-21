六合彩中秋金多寶｜最旺投注站正關閉　盤點另外9間旺頭獎投注站

六合彩中秋金多寶將於今晚（21日）中秋佳節夜攪珠，估計頭獎基金高達8,000萬元。不過，歷年產生最多頭獎幸運兒的中環士丹利街投注站，目前仍在裝修中未重開，今午不少市摸門釘。要搵其餘幸運投注站？《香港01》盤點其餘9間不能不知的最旺投注站，且看今年中秋金多寶得主會否就在此誕生。



因疫情闊別一年的中秋金多寶，將於今晚9時30分舉行，晚上9時15分截止售票。要增加旺氣，當然要知哪間投注站出產最多獎幸運兒。

中環士丹利街投注站最旺 裝修停開市民摸門釘

翻查馬會十大幸運投注站，最旺依然是中環士丹利街投注站，1994年至今共出現47名頭獎得獎者。

不過，該投注站正在裝修，未能提供服務。今日中午時份，中環士丹利街投注站有不少市民「摸門釘」，其中陳先生與朋友正因為中秋金多寶，本打算趁放飯到投注站買六合彩，到達後才發現投注站因裝修而關閉，打算到附近位於干諾道中的投注站購買六合彩。

另一位市民陳先生則原本到中環探朋友，打算順路購買中秋金多寶六合彩，但到投注站才發現正關閉裝修，他未打算即時到其他票站落注：「唔急啦，今晚先開，行下先。」

▼9月21日中彩金多寶▼



最旺投注站暫停服務不要緊，另外9間幸運投注站同樣各出現過超過30名頭獎得主，且分布港九新界，現在即來盤點。

▼1994年至今年7月中六合彩頭獎次數最多投注站▼



1.中環士丹利街(47次)*正裝修關閉

2.屯門市廣場（43次）

3.荃灣青山道（39次）

4.尖沙咀漢口道（38次）

5.上環干諾道西（38次）

6.觀塘廣場（37次）

7.九龍灣德福（35次）

8.沙田好運中心（35次）

9.大埔廣場（32次）

10.上水石湖墟（32次）

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



+ 9

觀塘廣場2018年曾誕中秋金多寶頭獎得主

不過，上述十大幸運投注站於對上五次中秋金多寶，其實只是出現了一次得獎者。翻查資料，2015年的中秋金多寶，得主於佐敦道投注，以電腦形式購買7個字複式；2016年於粉嶺聯和墟投注，自選方式購買8個字複式；2017年的得獎者出現於北角電氣道，以及觀塘廣場，即十大幸運投注站之一。至於2018年及2019年，除了前者其中一人於大圍顯徑投注，其餘二人則透過互動投注渠道投注，並非親身到投注站購票。

中秋金多寶最旺7號與15號

知道哪處購票或可增旺氣後，旺門數字也要知。資料顯示，7號與15號在歷年中秋金多寶分別被攪出10次及9次，分列中秋熱門號碼榜「狀元」與「榜眼」；12號、28號、40號及43號均被攪出8次，並列中秋熱門號碼榜「探花」。

▼過往五次中秋金多寶結果▼



▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼

