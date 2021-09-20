六合彩中秋金多寶頭獎8000萬明攪珠　7與15最旺　中獎投注法曝光

明日（21日）中秋佳節發橫財夢機會。六合彩中秋金多寶將於明晚攪珠，估計頭獎基金高達8,000萬元。根據香港賽馬會紀錄，近5期中秋金多寶，共有8位/批幸運兒中頭獎，當中6條頭獎飛是以複式彩票中獎。另外，有幾個號碼在中秋特別旺，當中7號與15號在歷年中秋金多寶分別被攪出10次及9次，且看今年此兩號碼會否再攪出。



六合彩中秋金多寶明日（21日）攪珠，估計頭獎基金高達8,000萬元。（馬會網頁）

因疫情闊別一年的中秋金多寶明晚9時30分舉行，晚上9時15分截止售票。資料顯示，7號與15號在歷年中秋金多寶分別被攪出10次及9次最旺門，分列中秋熱門號碼榜「狀元」與「榜眼」，12號、28號、40號及43號均被攪出8次，並列中秋熱門號碼榜「探花」。

▼9月21日中彩金多寶▼



近5期中秋金多寶 期期有人中頭獎

近5期中秋金多寶，期期有人中頭獎，最近的19年中秋金多寶，半注捧走頭獎彩金，而近5期中秋金多寶，誕生8批頭獎幸運兒，當中6張彩票以複式投注。

▼近5期中秋金多寶頭獎投注方法▼



2019年9月10日，頭獎彩票購票方式為2膽拖13腳自選獎券（半注）。

2018年9月20日，頭獎彩票購票方式分別為6個號碼單式運財獎券（1注），及12個號碼複式自選獎券（1注）。

2017年9月28日，頭獎彩票購票方式分別為12個號碼複式自選獎券（半注），及7個號碼複式運財獎券（半注）。

2016年9月13日，頭獎彩票購票方式分別為8個號碼複式自選獎券（半注），及8個號碼複式自選獎券（1注）。

2015年9月22日，頭獎彩票購票方式為7個號碼複式運財獎券（半注）。

▼六合彩歷次億元頭獎奬金攪珠結果▼



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▼早前六合彩投注情況▼



市民如有8個心水號碼，可選擇購買8個號碼複式獎券，包含合共28個投注組合。若其中6個所選號碼被攪出，除可獲得1個頭獎外，還可領取12個三獎及15個五獎，但如以每注5元「部份注項單位」購票，將獲公布每注獎金二分之一的金額。

如10元一注的公布獎金超過500萬元，所有中獎彩票持票人士或經由電話投注服務的中獎人士，包括使用智財咭及1886電話投注自動服務系統等，須於本周三（22日）下午5時正前致電馬會熱線1817登記（使用互動投注服務途徑** 的中獎者除外）。

▼六合彩恢復攪珠後投注站情況▼

