職業介紹所教唆外傭「跳工」投訴破百宗　議員指趨勢令人擔憂

過去一年疫情反覆，來港外傭數字大減，出現供不應求情況。立法會人力事務委員會今日（21日）討論監管職業介紹所，最新文件顯示，去年涉教唆外傭「跳工」投訴僅得29宗，惟今年截至8月，已急增至破百宗。有議員直言趨勢令人擔憂，倡政府加強關注；勞工處則回應指，疫情下輸入外傭方面要「有序」，亦與入境處合作，循多方面打撃「跳工」。



港府早前宣布開放預訂竹篙灣檢疫中心800個單位供外傭檢疫。（資料圖片／李澤彤攝）

文件顯示，由 2018 年至 2021 年（截至 8 月），勞工處分別接獲9宗、 17宗、29宗及 120 宗涉及外傭職業介紹所教唆外傭「跳工」的投訴，如職業介紹所向外傭求職者提供現金奬賞等金錢誘因，吸引他們使用其服務尋找新僱主。

旅遊界議員姚思榮。（鄭子峰攝）

旅遊界議員姚思榮認為，目前投訴數字或不是很多，惟趨勢「值得擔憂」，料未來甚至更明顯，對有需要家庭帶來的影響很大，促政府要加強關注，收集有關數據，「會唔會某一間特別頻密」，又詢問會否考慮引入扣分制，提高阻嚇性。

勞工處副處長（勞工事務行政）李寶儀說，疫情下輸入外傭方面要「有序」，處方亦有加強打擊跳工問題，如發現個別職業介紹所曾有現金獎賞，已即時跟進，相關職業介紹所已停止該等營商手法。 另外，入境處相關的特別職務隊，跟進懷疑跳工個案，今年首7個月已跟進2800多宗申請，拒絕了1100多宗申請。

另外，自由黨邵家輝則關注，疫情下外傭渴市，政府提供竹篙灣檢疫中心，供外傭檢疫，「但市場需求越來越大，希望你們諗多啲方法。」勞福局副局長何啟明回應指，明白市民期望有更多外傭到港，惟強調要平衡本地疫情、輸入外傭，「要做安全平衝，幫香港釋放勞動力。」