竹篙灣外傭檢疫單位難訂　僱主倡計分制分配：黑起嚟年尾都未搶到

竹篙灣檢疫中心供外傭檢疫過單位供不應求，勞福局日前又宣布煞停網上「逐日」預約。香港僱傭公會主席陳東風今日（20日）在港台節目《千禧年代》指，政府可以考慮放寬每日50個檢疫名額，又建議改用計分制或輪候制分配檢疫單位，相信當局已有僱主家庭資料，不難推行。



確診外傭未有流入社區 冀放寬每日50個檢疫名額

陳東風認同政府煞停網上預約，指以先到先得方法預訂檢疫單位違背善用公共資源的理念，而雖然有外傭入境後始確診，但一直未有流入社區，故建議政府可考慮放寬每日50個名額。

按申請時間及僱主家庭需要評分

對於未來安排，陳指，政府可考慮以計分制分配單位，以僱主家庭需要，例如家中是否有長者或兒童，或申請時間長短等因素計分，再分配單位。他相信做法不太困難也非不可能，因有關部門應已具備僱主的家庭資料。他亦建議，政府可改以輪候制供預訂單位，否則：「黑起上嚟，可能年頭到年尾都搶唔到。」