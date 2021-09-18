聘外傭成本逾3萬元　港府與兩酒店洽商　外傭中介盼有廉價檢疫房

港府逐日開放竹篙灣外傭檢疫預約惹民怨，勞褔局長羅致光今日（18日）承認，每日只有50個名額，預約訂房成功率低。他透露，港府現時正與至少兩間酒店洽談，作為外傭檢疫酒店用途。

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心行政總裁張結民透露，約一周前已向菲律賓政府反映外傭確診率偏高問題，並與菲政府設定深喉檢測認可機構名單，如只限大型醫院或政府直接監督的機構提供檢測，盼降外傭來港確診率。

他又稱，因檢疫、檢測及航班費用，現新聘外傭成本已高達3萬元，建議港府洽談酒店檢疫房間時，每晚價格不宜高於600元。



香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心行政總裁張結民。（資料圖片）

香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心行政總裁張結民形容，原有逐日搶位麻煩、不實際，其公司動員二十多員工搶位，昨日一個也搶不到，若僱主自行搶位自己更困難，政府有需要更改預約安排。

不放寬外傭來港人數 「永遠都有幾千家庭等緊」

他解釋，現有逾6,000至7,000名僱主已選定外傭，絕大部份人的簽證、合約及針卡等文件已齊備，卻因香港檢疫房間供不應求，而遲遲未能來港。當中大多是因受熔斷機制影響、滯後來港的菲傭，甚至有家庭等足一年仍未等到外傭。他直言，連同本港每日新增近數十宗新的聘用外傭申請，若不放寬來港人數，「永遠都有幾千家庭等緊」。

在港外傭僧多粥少，張結民形容普遍在港外傭要求高，大多心儀港島地區工作，不願服務單位狹窄、家庭成員多、有殘疾人士或臥床病人的僱主家庭，當中新界區（如屯門、元朗及天水圍）情況更嚴峻。（資料圖片）

在港外傭僧多粥少，張結民形容普遍在港外傭要求高，大多心儀於港島區工作，不願服務單位狹窄、家庭成員多、有殘疾人士或臥床病人的僱主家庭。當中新界區（如屯門、元朗及天水圍）情況更嚴峻，盼菲律賓及香港政府及早商討出解決方案。

如果你有兩至三個小朋友，仲住元朗、屯門，基本上本地嘅唔肯做，因為佢哋圈子集中港島區。菲傭鍾意中環、半山或灣仔區；印傭就銅鑼灣、北角，得少數肯去元朗。 香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心CEO張結民

張結民：已倡菲規管深喉唾液檢測 盼減來港確診率

張結民透露，早前留意到抵港外傭確診率偏高，約一周前已向菲律賓政府反映情況，希望當局更改離境前深喉唾液檢測規定，限可信賴的醫療機構負責檢測，令港府有空間放寬每日來港的外傭人數：「上機之前檢測如果準，個確診率應該低啲，無咁易熔斷，已經同佢哋講咗，要搵大醫院果啲做，唔好細診所機構都得。」

新聘外傭成本高達3萬元 檢疫房須平價

對於港府放風透露正與兩間酒店洽談合作，增加外傭檢疫房間供應。張結民指出，現時新聘外僱來港至少需時半年、連同中介、機票及檢疫檢測費等成本已高達3萬元，費用是以往兩至三倍。他建議政府應覓平價酒店房供外傭檢疫，業界早前已向港府提出心儀酒店建議，又期望港府開放餘下的竹篙灣房間：「僱主關心價錢，平就得，就算有一千蚊一晚邊個住啊？500至600蚊先係可以接受。」