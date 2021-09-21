賢學思政3人涉發煽動仇恨政府訊息　全部保釋被拒　案將轉區院審

賢學思政召集人王逸戰、前秘書長陳枳森及前發言人朱慧盈，被指曾發放大量煽動仇恨政府及煽動顛覆國家政權的訊息，昨晨遭警方國安處人員拘捕，被控以串謀煽動他人實施顛覆國家政權罪，案件今（21日）午在西九龍法院提堂，３名被告今午由警車押送至法院，案件在下午處理時，控方申請各被告暫時毋須答辯，指本案屬區域法院案件，申請押後案件至11月3日再訊，以等侯準備轉介文件，獲國安法指定裁判官蘇文隆批准。蘇官又拒絕讓3名被告保釋，全部期間需還柙，兩名男被告保留8天保釋覆核申請。



被告依次為王逸戰（無業，20歲）、陳枳森（學生，20歲）、朱慧盈（學生，18歲），同被控於2020年10月25日至2021年6月16日期間（包括首尾兩日），在香港，一同串謀和與黃沅琳及其他人串謀，煽動他人組織，策劃，實施或者參與實施以下以武力，威脅使用武力或者其他非法手段旨在顛覆國家政權行為，即：（1）推翻、破壞中華人民共和國憲法所確立的中華人民共和國根本制度；（2）推翻中華人民共和國中央政權機關或者香港特別行政區政權機關。

控方由高級檢控官李庭偉代表，兩名男被告由黃宇逸大律師代表，女被告則由黃錦娟大律師代表。

案件編號：WKCC 3802/2021

被告被押送至西九龍法院的情形。(詳看下圖)