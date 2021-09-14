失業9個月數十求職信無回音　中年漢6赴招聘會搵工：靠消費券頂住

一工難求，失業率仍處5%高位，勞工處今日（14日）舉行提供約3,300就業職位的大型招聘會，到場求職者主要為中年人士。有失業9個月的求職者表示，寄過數十封求職信，去過5次大型招聘會，但僅有十餘次面試機會，最終更全沒回音，零收入除了「慳啲使」靠儲蓄，唯有靠消費券「頂住先」；另有求職中年婦稱，疫下求職被壓價，有公司僅以月薪8000請文員：「（工資）倒退去廿年前咁。」



勞處一連兩日就業博覽 提供3300職位

勞工處今明兩日在灣仔修頓場館舉行「共創多元文化工作間」就業博覽，有48間機構參加，合共提供約3300職位空缺，每日分別有24間機構於會場設置櫃位，進行即場招聘，截至今早11時45分，有62人入場。

大批航空業人士轉當保安 保安公司指人手未飽和

現場所見，到場求職者主要是中年人士，職位空缺類別包括接待員、保安員等；亦有7間培訓機構為到場人士介紹培訓課程。有保安公司負責人指，自疫情起不少人轉行當保安，主要來自航空業及餐飲業，但保安業人手未見飽和趨勢，仍有很多機會。

47歲的洪先生表示，自年初起已開始求職，「最叻都係見過下，但無咩聲氣。」（盧翊銘攝）

失業9個月靠積蓄及消費券頂住：盡量都唔洗錢

47歲的洪先生年初開始求職，月入約9000元的保安工作也收貨，但搵工過程感受甚深：「難搵工咗，年頭搵到依家，最叻都係有得見過下，但最後無聲氣。」他說，失業9個月期間，投遞過數十份求職信，去過5次大型招聘會，但面試機會僅有十多份：「靠自己積蓄、消費券，慳啲使頂住先，盡量都唔洗錢。」

殘疾人士把握空窗期增值：人哋比機會都要自己有能力

63歲的黃先生坐輪椅到場，以往任職文員的他數年前退休，近來期望重投職場，見到招聘會消息便到場碰碰運氣，但來到發現職位大多與物業管理、服務業、清潔業有關：「唔太適合自己，我嘅能力只可以喺文職發揮。」他指，寄過幾份求職信，結果都是失望而回，只好把握空窗期增值自己，讀不同課程：「人哋比機會你，你都要自己有能力。」

55歲的劉女士說，兩年前被公司裁員，去年求職有公司僅開價8000至9000元聘請文職，「倒退去廿年前文職工資」，故今日到場求職，希望找到心儀工作。（盧翊銘攝）

中年婦求職被壓價：文職工資倒退至廿年前咁

55歲的劉女士亦表示，以往從事文職工作，兩年前被公司裁員加入「失業大軍」：「舊年市道真係好差，部分公司工資壓太低。」她稱，曾有公司開價8000、9000元聘請文職，認為薪金過低：「倒退去廿年前文職工資。」