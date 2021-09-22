中秋節｜食肆生意3.6億達疫前9成　黃家和倡放寬限聚：可旺到聖誕

今年中秋節遇上本地疫情有所放緩，大批市民外出慶節。香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（22日）在電台節目表示，食肆生意明顯改善，業界在中秋節營業額預料已達3.6億元，是2018年、即反修例運動及疫情前的90%，生意相當理想，他又指，C、D類食肆受惠於相對寬鬆限聚令，生意增長幅度較大。

他預料，在消費券帶動下會持續有好兆頭，市道暢旺氣氛能持續至聖誕節和除夕旺季，加上餐飲業從業員疫苗接種率持續上升，更多食肆將可升級至C和D類，建議政府取消C類食肆營業時間限制，以及D類的人數上限，形容疫情緩和疫苗接種率上升後：「好有條件放寬限聚。」



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C、D類食肆中秋生意增長明顯較大

黃家和早上在商台節目表示，餐飲業逐漸復甦，中秋期間生意明顯再進一步上升，估計業界總生意額達3.6億，比起2018年的4億僅相差一成，形容生意相當理想。他續指，全港約1.6萬間食肆中，有3500多間已升級為C、D類，相關餐廳生意增長幅度明顯較大。

餐飲從業員疫苗接種率下月有望達85%

他又提到，20萬餐飲從業員中，有約75%已接種疫苗，期望下月將能增至85%，強調10月至12月都是旺季：「如果食肆能夠升級但唔升，將會失咗機會做多啲生意，所以會吸引到更做C類、D類，同埋接種疫苗。」

臨時工針後時薪升3成 黃家和：想收入多啲就要接種疫苗

另外，食肆聘請臨時工均要求接種疫苗，打針後薪酬亦會上升，由每小時60元加至70至80元，預料臨近聖誕節，食肆將需要聘用更多臨時工：「你想搵工作、收入增多啲，就有必須要接種疫苗。」他又指，B類食肆亦有不少員工已打針，惟非全數已接種，因此無法進階至C類，他相信隨着疫情受控，愈來愈多市民打針，將有更大誘因令食肆升級。

消費券具槓桿效應 第二期派發可將氣氛延至聖誕

黃家和又表示，對市道感到樂觀，上月派發首期消費券後，帶動全港消費，是「槓桿效應」，相信下月派發第二期消費券後，消費氣氛將延續，加上食肆、商戶會在聖誕前推出更多優惠：「會持續有好嘅兆頭喺度。」

香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，對市道感到樂觀，上月派發首期消費券後，帶動全港消費，形容是「槓桿效應」，相信下月派發第二期，消費氣氛將延續。（資料圖片）

他希望政府能放寬限聚措施方便業界營業，包括將C類食肆的人數上限上調至8人一枱，並取消午夜12時後營業的禁令：「有啲食肆唔係話專門做酒席或酒樓，但係做晚市生意，若果有客人夜晚9點、10點先嚟，通常會逗留比較長時間，12點半1點，但（而家）就唔能夠好舒暢咁食飯。」

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黃家和：好有條件進一步放寬限聚

至於D類食肆，他表示，現時飲宴上限180人，亦即只有15圍枱，無法做到20圍，甚至是40、50圍的大宴會，若放寬到可做20圍以上，對食肆會有更大幫助，認為D類食肆不再需要設人數上限。被問到放寬限聚令會否成為防疫危機，黃家和認為，只要D類處所維持要求3分2在場人士接種疫苗，已可有效防疫，而現時已有65%合資格人口已經接種疫苗，相信本月尾將可突破7成大關，聖誕或新年前將可升至8成以上：「其實好有條件進一步放寬限聚。」