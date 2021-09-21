中秋節穿漢服｜少女扮嫦娥伴巨月　宋朝兵入維園宣傳漢服文化應節

今日（21 日）是新冦肺炎疫情下第二個中秋節，不少市民紛紛外出賞月，有人更盛裝打扮赴會應節。有市民以華麗的嫦娥及宋代士兵造型，現身維園綵燈會，「吸睛」外型吸引不少途人讚好，他們盼趁傳統節日，宣揚漢服（又稱華服）文化；亦有少女穿上漢服打扮成嬌俏版「小嫦娥」，為觀塘海濱的藍色巨月，增添節日氣氛，吸引不少市民上前要求合照。
▼9.21中秋節 維園慶中秋盛況▼
穿魏晉風衣飾扮嫦娥：着出嚟等大家認識吓
今年中秋，疫情緩和。本港多區設中秋好去處，其中銅鑼灣維園設綵燈會，展示多組燈飾，不少一家大小於晚飯後到訪「打卡」。朱小姐及顏小姐一行四人則身穿漢服於現場賞月及賞花燈。
朱小姐以魏晉風衣飾，仿照嫦娥造型「應節」，她希望可以籍此機會宣揚漢服文化，「我們華夏五千年，但香港人少接觸(漢服)，想着出嚟，等大家認識吓。」
朱小姐續指，漢服於淘寶店購買，只300多元人民幣，最貴是身上的純銀鍍金頸鏈，價值700多元人民幣，外套連同下裙及上衣，則合共千多元人民幣。顏小姐則以宋朝士兵造型示人，並手持弓箭配襯，其中盔甲價值千多元人民幣。她對穿著漢服時相當講究，會忠於歷史，「唔係只追求藝術效果。」她指時至今日漢服已失傳，在港亦不常見，故與網上認識的志同道合朋友，組成組織「紫荊漢韻」，希望可以推動漢服復興文化，包括衝出本港宣傳，「外國人好鍾意(漢服造型)，身為中國人，唔好忘記我哋本身有的東西。」
「小嫦娥」最想可奔到外國玩
另一邊廂，觀塘海濱亦人山人海，今年首設15米高、置於海上的躉船的超巨型發光月亮模型，吸引不少市民「朝聖」。與家人到觀塘「賞月」的少女李小姐，為了應節，特意穿上隋唐風漢服，裝扮成傳說中「嫦娥奔月」中的女主角嫦娥。
李小姐說，今晚的裝扮全靠自己一手一腳打造，「因為呢個係傳統節日，漢服都係傳統服飾。」這身裝扮亦吸引來不少市民與她合照，「有少少怕醜，因為太多人（同我影相）。」
被問到中秋節的願望，「小嫦娥」表示，希望大家能夠一家團圓，「想快啲疫情過去，可以一齊出去玩。」
▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼
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