默默支持女兒　杜凱琹父母分享親子經：不會如工廠生產般訂硬指標

運動員成功，非一朝一夕，家人背後支持亦是原動力。乒乓球港隊代表、東京奧運銅牌得主杜凱琹登上國際舞台奪獎，亦不忘感謝父母的悉心栽培，她早前與父母接受教育局訪問，分享親子之道。

杜爸爸指，作為父母，最重要是相信、支持及鼓勵子女，亦絕不會像工廠生產般訂立硬指標，「聽日一定要交貨，絕對無可能係咁樣」；杜媽媽則強調日常溝通的重要性，並從細節出發，發掘子女特質及專長。



東京奧運銅牌得主杜凱琹父母早前接受教育局訪問，分享親子相處之道。(教育局短片截圖)

教育局早前特意邀請乒乓球港隊代表、東京奧運銅牌得主杜凱琹、杜爸爸和杜媽媽接受訪問，分享親子相處之道。



杜爸爸指，女兒踏上乒乓球之旅是無心插柳，並非刻意安排，「最初是哥哥學先，妹妹就跳舞、彈琴」，但他們隨後發現，凱琹對乒乓球產生興趣，「哥哥練習時，佢在旁執波都感興趣，一直纏住媽咪話要學。ok啦，畀佢試一試，佢一試就愛上乒乓球。」



凱琹於中三時，決定轉為全職運動員，她說，「我自己就無乜糾結過，相反爸爸、媽媽感受深啲，佢地曾經好猶疑。」杜爸爸則笑指，女兒轉為全職打波經過家人集體討論，但結果早已內定，「我認為都係會支持佢轉全職，但有少少唔捨得，凱琹失去寶貴校園生活、同學仔嘅友誼，校園成長有啲缺失，但我認為都係無可奈何。」時至今日，凱琹班獲奧運榮譽，爸爸認為一切皆值得。

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杜爸爸又指，為人父母者，最重要是相信、支持及鼓勵子女，不會像工廠生產般訂立硬指標，「聽日一定要交貨，絕對無可能係咁樣。」

盼令子女留下開心童年

杜媽媽指，爸爸是嚴厲型，她則是寬鬆型，最初為子女報讀興趣班，盼令他們留下開心童年時刻，「都係想畀佢地玩多啲。」她又指，每位小朋友皆有其特質及專長，待父母發掘，子女或因父母期望有所保留，父母宜見微知著，「一定要溝通先會知，日常多啲傾計，唔一定要好正規咁問佢鍾意乜嘢。其實有時候小朋友唔敢講，有時候可能係滿足你，知父母想佢讀多啲書 ，從細節發掘。」

教育局早前推出「家長智Net」網頁，提供多項親子教育內容，包括「正向家長運動」資訊。