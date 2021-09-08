教育局辦九一八事變師訓講座、新製教學簡報　盼師生體會愛國情操

教育局上月底公布「國民教育活動規劃年曆」，建議學校在「九一八」事變紀念日、國家憲法日等日子，安排合適的國民教育。教育局今日（8日）再向中小學校長發通函，指今年是九一八事變90周年，下周五（17日）將辦專題講座及抗戰老兵分享會供老師參加。講者為史學教授蘇維初，希望老師「體會抗日戰爭期間中國軍民守土衛國愛國精神」，從而培養師生對民族和國家的歸屬感及責任感。

另外，教育局新推九一八事變的教學簡報，供老師在課堂使用。簡報形容日本侵華使中國軍民慘遭戰禍傷害、國家蒙受巨大耻辱，而中港則同甘共苦。



教育局向全港中小學校長發通函，指將舉辨「九一八事變與抗日戰爭」專題講座暨抗戰老兵分享會供老師參加，並公開新製作的歷史專題簡報，希望豐富師生對九一八事變與抗日戰爭的歷史知識。（資料圖片）

教育局。(李澤彤攝)

教育局今日（8日）向全港中小學校長發通函，形容九一八事變是中國近代發展影響深遠的歷史事件，踏入90周年，教育局課程發展處個人、社會及人文教育組特別舉辦「九一八事變與抗日戰爭」專題講座暨抗戰老兵分享會，並製作相關歷史專題簡報，希望豐富師生對九一八事變與抗日戰爭的歷史知識，「體會抗日戰爭期間中國軍民守土衛國愛國精神，從而培養對民族和國家的歸屬感及責任感」。

2015年9月3日，抗日戰爭勝利紀念日，於北京天安門廣場舉行閱兵。（資料圖片）

史學教授蘇維初主講、抗戰老兵出席分享

據教育局課程發展處資料，「九一八事變與抗日戰爭」專題講座暨抗戰老兵分享會將於9月17日下午在九龍工業學校禮堂舉行。講座由教育局課程發展處個人、社會及人文教育組主辦，並獲中國文化研究院、國史教育中心、中華精忠慈善基金會、九龍工業學校協辦。

講座屬新辦教師培訓活動之一，將由香港大學中文學院名譽教授蘇維初主講，中史教師可獲優先取錄。現場名額70人，講座同步在網上以ZOOM進行（網上名額300人），任教中國歷史科的教師可獲優先登記。活動宗旨是增潤教師有關九一八事變與抗日戰爭的歷史知識，「體會抗日戰爭期間中國軍民守土衛國的英勇事跡及崇高的愛國情操」；並透過學與教資源和教學分享，提升教師教授相關課題的策略和效能。

▼教育局「九一八事變與抗日戰爭」歷史專題簡報▼



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新增教學專題簡報：日侵華令國家蒙受巨大耻辱

另外，教育局新公布一份「毋忘九一八，凝鑄愛國心 ——九一八事變九十周年紀念」歷史專題簡報，供老師教學之用。當中簡介瀋陽市九一八歷史博物館每年都會舉辦紀念活動，民眾代表及政府官員均會出席撞鐘鳴警儀式，敲鐘14下、鳴警3分鐘，要求學生思考警鐘上「勿忘國聇」及敲鐘14下的意義。

每年悼念具正面意義 可承傳愛國精神

簡報中提及香港經歷三年零八個月日佔時期，形容日本侵華使中國軍民「慘遭戰禍傷害，國家蒙受巨大耻辱」，中港兩地人民「在日軍鐵蹄之下，生活苦不堪言」，中港兩地「在同一歷史卷軸上，同甘共苦」。簡報尾段「思考站」建議學生思考每年悼念活動的正面作用及意義，例如是「承傳愛國精神與民族感情」。

教育局另建議老師，鼓勵學生觀看9月28日上午10時起在網上循環播放的紀念九一八事變 90 周年線上研討會。

教育局總課程發展主任葉深銘則在教育局《局中人語》撰文，形容「九一八事變」是很好的歷史素材，「可以凝練學生的民族精神和使命感」，希望下一代好好學習歷史，培養對國家民族的認同感、責任感和歸屬感，建立國民身分認同，「為民族的復興和國家的發展奉獻力量」。