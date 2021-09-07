教育局更新指引　初中推生涯規劃教育　提早認識志向助選科

教育局去年去年九月接納學校課程檢討專責小組報告建議，初中階段盡早展開生涯規劃教育。當局今日向學校發通告，公布更新《中學生涯規劃教育及升學就業輔導指引》和《生涯規劃教育推行策略大綱便覽》。根據指引，學校可幫助學生在中一至中三時，了解個人興趣與能力，鼓勵訂立學業目標，並將扣連職業性向與學科選擇，以準備高中升學之路。



教育局今日向學校發通告，公布更新《中學生涯規劃教育及升學就業輔導指引》和《生涯規劃教育推行策略大綱便覽》。

教育局今日向學校發通告，公布更新《中學生涯規劃教育及升學就業輔導指引》和《生涯規劃教育推行策略大綱便覽》。教育局首席教育主任鄭國仁在網上撰文稱，指引的主要更新重點包括增補初中及高中推行生涯規劃教育的建議預期學習成果及介入活動。

在初中階段，學校可協助學生了解其個人興趣及能力，鼓勵他們訂立目標，並協助他們逐漸建立職業性向與學科選擇的連繫，以準備高中升學之路；在高中階段，學校可幫助學生反思和檢討其個人興趣、能力和抱負，讓他們更全面認識自己，從而訂立中、長期的學習或事業目標。

教育局將於今年10月舉行簡介會，協助學校及教師了解新指引。（資料圖片）

教育局10月辦簡介會培訓老師

鄭國仁指，學校可舉辦不同生涯規劃活動，包括透過相關課堂、職業講座、職場參觀、工作體驗活動。另外，提供個人與小組生涯輔導及諮詢；介紹升學、培訓與職業資訊及資源平台，以及使用職業性向評估工具等。

而指引亦已增補推行生涯規劃的策略例子，例如學校可透過生涯規劃營或生命之旅活動，讓學生從活動中訂立目標；編製學生學習概覽和學習歷程檔案文件夾，協助學生認識自己等。教育局將於今年10月舉行簡介會，協助學校及教師了解新指引，並加強教師掌握相關知識。