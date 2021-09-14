教育局訂小學生涯規劃策略大綱　目標全港高小於24/25學年前推行

社會及教育界愈來愈重視學生的生涯規劃，教育局首席教育主任張巧儀今日（14日）在教育局網上專欄《局中人語》更形容，生涯規劃不等同就業輔導，非高年級生「專利」，不同學習階段都應按部就班進行，以裝備及培育學生全人發展。

教育局最近訂定「小學生涯規劃教育推行策略大綱」，提供教學資源及加強教師專業培訓，協助學校本學年起在高小推行生涯規劃教育，目標2024/25學年或之前在所有高小級別推行。



教育局最近訂定「小學生涯規劃教育推行策略大綱」，會提供教學資源及加強教師專業培訓，協助學校由本學年起在高小推行生涯規劃教育。(李澤彤攝)

檢討專責小組建議於高小及初中階段開展生涯規劃教育

張巧儀指，不少海外及本地學者都認為應在小學階段推生涯教育課程，學校課程檢討專責小組去年提交的報告亦建議於高小及初中階段開展生涯規劃教育。

教局提供資源及培訓 助學校在高小推生涯規劃教育

她透露，教育局最近訂定「小學生涯規劃教育推行策略大綱」，會提供教學資源及加強教師專業培訓，協助學校由本學年起在高小推行生涯規劃教育，期望未來三年（即2021/22至2023/24學年），學校能因應校本情況及需要，按策略大綱要求逐步擬訂校本生涯規劃教育的具體內容、推行策略及時間表等，並在2024/25學年或之前在所有高小級別推行。

教育局目標於2024/25學年，可全港高小推行生涯規劃教育。（資料圖片）

教育局說，生涯規劃教育應涵蓋「自我認識及發展」、「升學/事業探索」及「升學規劃與管理」，建議學校利用成長課、校內跨科組教學及活動，推動小學生涯規劃教育；並考慮委任負責策劃及推行個人成長教育的學校人員，統籌小學生涯規劃教育的規劃和推展。

辦簡介會與培訓 提升教員推行生涯規劃教育能力

為確保教師了解新編訂小學生涯規劃教育的架構、學習重點及教育策略，教育局將於10月至11月舉行簡介會，並委託專上院校舉辦專業培訓，提升教員推行生涯規劃教育的專業能力，日後亦會舉辦研討會供學校間分享經驗。