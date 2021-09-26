垃圾山｜元朗廢料場垃圾山疑死灰復燃　居民輕抹滿手沾灰污染超標

本港土地寸金呎土，綠色和平本月初卻揭發，元朗多個棕地驚現巨型垃圾山，高度可高達8米，部分更涉及官地，總面積料達20公頃，相等於一個維園。

綠色和平進一步追查發現，其中一個位於元朗鳳降村的垃圾山，在「山頭」附近設置至少4個疑似鋁和電子廢料處理工場，其中一個住宅（丁類）用地更未經改劃。另外兩個工場，雖獲批興建臨時回收中心，惟工場卻疑似違反營運條件。

《香港01》聯同綠色和平到工場附近一帶視察，發現場內藏有大型鋁廢料處理機器，高逾兩層樓，運作時不斷傳出噪音，噪音接近80分貝，形同柴油貨運火車不斷高速駛過。至於工場運作時亦產生灰塵，附近天空尤如鋪上薄霧，PM2.5、二氧化氮等空氣污染物濃度均嚴重超標。有鳳降村居民形容，生活飽受廢料工場滋擾，丈夫更患上肺氣腫，該村近年越趨多人患癌。



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綠色和平本月初揭發，至少35個工場疑涉及違規作業，例如涉非法處理電子垃圾、金屬廢料、洋垃圾等，料佔地逾20公頃。當中8個工場更豎立巨型垃圾山，由五金廢料、電路板、疑似「洋垃圾」等堆砌而成。環團進一步追查，其中一個位於鳳降村的垃圾山，8月底曾暫停運作數日似有所收斂，但9月10日已復工，令人質疑港府的執法力度不足，難以收效。

環團最新發現，鳳降村垃圾山的「源頭」，懷疑位處距離「山頭」約200米的「翠影軒」，該處設置了至少兩個鋁廢料處理工場。從衞星圖片可見，有關工場位置在2017年仍是植皮，翌年才突然被加建多間鐵皮屋，設有大型機器和兩個藍色「滾筒篩」，高度逾兩層樓。

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綠色和平引述居民表示，大型機器和滾筒篩，是進行鋁廢料破碎和分揀工序。記者上周初聯同該環團，到廢料工場附近一帶視察，場內機器運作期間沙塵滾滾，藍藍天空亦鋪上一層薄霧，隔着口罩仍感沙塵大得令人呼吸困難。

至於隔壁的棕地作業工場，受廢料工場波及滿布灰塵。在該處從事棕地作業的胡先生（化名），隨手一掃露台的塵埃，手指即沾滿黑色粉末，而露台未幾又再鋪上灰塵，隨處飄揚的塵埃更傳出異味。

胡先生說，「嚴重嗰陣時，啲微塵會湧下湧下飄曬出嚟，好犀利，好似啲沙塵暴咁」，而飄出來的沙塵更帶有陣陣難聞、刺鼻的味道。旁邊工場運作初期，他聞到臭味時會頭暈不適，「開頭有啲唔舒服，後尾聞吓聞吓好似慣咗啲喇。」雖然被迫習慣與沙塵共存，但他擔憂身體早晚出現問題，「呢啲屬於慢性病嚟㗎嘛。」

廢料工場噪音問題嚴重 投訴兩年但無果

除了「沙塵暴」，胡先生指，廢料工場每星期7天均運作，噪音問題嚴重，周日更屬最壞時段。胡透露，附近其他棕地作業者，早在兩年前便向港府投訴，惟他留意到每當環保署巡查，有關工場便會提前降低音量，規避當局的監察，坦言「好無助」。

「翠影軒」另一個工場與上述工場僅幾分鐘路途之遙，記者在山上窺看工場運作，發現場內有密斗車駛入，將一車又一車疑似鋁廢料卸下。當日早上和中午均有連場大雨，惟山上大樹的樹葉，因工場飄出的灰塵，短短數小時「染白」。

王先生（化名）近年放棄於廢料工場附近繼續營運棕地運輸生意，他說，留意到同一輛會駛入廢料工場的密斗車，會出入早前被揭發、位於鳳降村的垃圾山，質疑是同一集團經營。他形容，連年吸入大量粉塵，呼吸越感困難，妻子健康亦每況愈下，「喉嚨好多痰，同埋夜晚呻嗰啲分泌物出嚟，係好黑。」他捱了一年，至2019年便決定結業退休。

鳳降村村民疑受廢料工場灰塵影響身體轉壞

位處兩個廢料工場附近的鳳降村，居民李女士（化名）的住所，與廢料工場僅距5分鐘路程，每天飽受灰塵困擾，「我老公佢而家唔夠膽（出花園），因為出親嚟，佢都話畀我聽抖唔到氣，同埋肺功能係差咗，本身都唔係幾好，但而家就肺氣腫。」她續指，家中冷氣要長開，隔塵網每隔一周便會積滿灰塵，連紋路也不復見，而該村近年越趨多人患癌。

村民亦長期受到來自廢料工場的噪音滋擾，李女士表示，以往工場機器會運作到晚上8至9時，經過多年的長期投訴後，才獲寸進「成功爭取」工場7點熄機。惟噪音滋擾未有因而停止，工埸內工人準備翌日工作時，會繼續傳出噪音，「啲聲講嘈就唔係好嘈，但就好影響你情緒。」李慨嘆收工回家吃安樂茶飯只是奢想。

運載鋁廢料到工場的貨車並非密斗車，不時有大塊鋁掉出、散落路邊。李女士慨嘆，曾兩度不慎踩到金屬滑倒，跌傷腰骨。

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廢料工場附近民居及辦公室 空氣污染物濃度超標

綠色和平昨（25日）重返兩個廢料工場附近民居，以及其他棕地作業者辦公室視察，並量度主要空氣污染物濃度及噪音。結果發現三個量度地點的空氣微細懸浮粒子（PM2.5）、可吸入懸浮粒子（PM10）及二氧化氮（NO2）濃度，嚴重超出世衞建議水平。

其中，鄰近翠影軒廢料工場的其他棕地作業者辦公室，量出二氧化氮濃度達每立米288.5微克，超出世衞建議逾10倍。綠色和平認為，污染物來源可能來自廢料工場的機器排放。高濃度的二氧化氮會刺激眼睛、鼻、咽喉及呼吸道黏膜，亦會令慢性呼吸系統疾病患者病情惡化，對小朋友及老人家健康威脅更大；PM2.5及PM10污染物，則有機會導致呼吸及心血管系統疾病。

廢料工場噪音疑超出法定標準

至於噪音滋擾方面，綠色和平同樣在三個地點量度15分鐘。聲級計平均維持在66分貝或以上，超出「限制非住用處所，非公眾地方或非建築地盤噪音技術備忘錄」要求下，B級的法定標準。至於三個處所量得的最高噪音分貝，均達70分貝或以上。根據環保署的噪音比對表，嘈雜程度，如置身在交通繁忙馬路的25米範圍內。

個別廢料場疑違反土地規劃用途

涉事廢料工場亦有違反土地規劃用途之嫌，其中一個工場，位置屬住宅（丁類）用地，未有經過改劃；而另一個廢料工場，雖已獲准興建臨時回收中心，處理五金、塑膠及膠樽，不過營辦商「不會產生噪音影響鄰近地方」的承諾，明顯不符。

綠色和平近期在元朗厦村，亦發現另外兩個廢料處理工場，一個相信是新建成，而另一個電子垃圾拆解場則已存在至少三年，不時有人夜間工作，該工場過去3年已三度發生火警。這兩個廢料工場，近月先後獲批出臨時五金回收中心規劃許可，審批條件雖列明，「晚上8時後不可運作」，明顯違反條件。

垃圾山違土地用途 當局已發強制執行通知書

規劃署回覆時指，疑似死灰復燃的鳳降村垃圾山，證實違反土地用途，已於上周四（23日）根據《城市規劃條例》，對相關人士發出「強制執行通知書」，要求中止違例發展。至於鳳降村工場在住宅用途做回收，雖疑違反土地用途，但有關用途在發展審批地區圖首次刊登憲報前已經存在，因此不構成違例發展。

而在厦村的兩個廢料場，規劃署指，兩地分別獲准作為臨時露天存放五金廢料及物流中心，以及臨時五金回收中心，但附帶條件均為，不得有重量超過5.5公噸的中型或重型貨車進出或停泊，其中一幅地更不可有任何工場作業。當局表示，會跟進及巡查，若發現違反規劃許可附帶條件，將即時終止和撤銷規劃許可。

▼廈村雞伯嶺路垃圾山8月情況▼



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環保署向廢料場發空氣污染消減通知

環保署回覆指，過去一年共收兩宗涉鳳降村回收場空氣污染的投訴，當局今年多次派員到場調查，當局已發出空氣污染消減通知，將在期限屆滿時再巡查。當局亦正跟進向元朗廈村雞伯嶺路、翠影軒及鳳降村鋁廢料場的污染問題，已向兩個場地發出空氣污染消減通知，亦將向另一個場地發出有關通知。

至於噪音方面，環保署指，過去3年亦接獲8宗針對翠影軒回收場的投訴，惟當局量度後認為回收場運作噪音未超法定標準，但已要求工場盡量避免於周六、日及晚上運作。餘下兩個位於厦村的工場，其中一個為臨時五金回收中心、另一個則為物流中心，當局巡查後未有發現違規情況。