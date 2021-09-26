垃圾山｜廢料場轉陣地避規管大規模擴散　環團斥鋁廢料進口太寬鬆

綠色和平繼續追查元朗垃圾山，發現位於鳳降村的垃圾山疑似死灰復燃，早前蓋上的帆布亦已被扭成一團；而位於雞伯嶺官地的大型垃圾山已被逐漸夷為平地，惟垃圾並無消失，工場亦無停止作業，而是轉移到另一個位於流浮山的工場，相隔僅約一個月，流浮山工場的垃圾山已增高近一倍，而在垃圾山附近更出現多個廢料工場，相信是垃圾山的「源頭」。

綠色和平批評，本港對進口鋁廢料的要求的定義模糊，「好似一個灰色地帶同一個漏洞，令不可進口內地和馬來西亞等鄰近國家的垃圾廢料湧入香港，產生的空氣污染遺禍嚴重。環團又強調，當局欠缺整體棕地政策，亦是垃圾山不斷擴散的「死結」，促請當局完善規劃棕地，從根本解決本港土地問題。



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綠色和平本月初揭發，至少35個工場疑涉及違規作業，例如涉非法處理電子垃圾、金屬廢料、洋垃圾等，料佔地逾20公頃，而當中8個工場更豎立出巨型垃圾山，由五金廢料、電路板及疑似「洋垃圾」等堆砌而成。

該環團進一步追查，其中一個位於鳳降村的垃圾山，8月底雖暫停運作，環保署發出「空氣污染消減通知」後，垃圾山上一度蓋上藍色大帆布。惟事隔不足半個月，9月10日便已復工，根據環團航拍片段可見，藍色帆布已被扭成一團，難以達到防止金屬粉塵污染的效用。

《香港01》早前揭發，由元朗區議員鄧勵東家族持有棕地上的雞伯嶺路廢料工場，規模是眾多垃圾山中最大，有9個山頭。綠色和平昨（25日）發現，該處部份位於官地的垃圾山已被大致清走，餘下兩座垃圾山未有繼續堆高，鋪上帆布的密斗貨車持續空車駛進工場，載着滿斗廢料駛出，經雞伯嶺路及深灣路，駛至流浮山工場卸下整斗廢料，便再沿路折反雞伯嶺路工場。

據綠色和平觀察，流浮山廢料工場的垃圾山高度，已較上月高出一倍，估計垃圾山事件被揭發後，營運商很大機會只是轉移陣地，從未止息。

綠色和平新發現、位於鳳降村另有兩間鋁廢料工場。綜合現場視察和航拍片段所得，經初步處理的廢鋁碎料會由鏟車從貨櫃卸下，進行疑似破碎和分揀工序後，便會直接搬入貨櫃運走。

綠色和平引述鳳降村居民指出，該處的垃圾山在2018年起堆出，初期未有露天堆放，惟違規行為自2019年起猖獗，廢料甚至會運到村內其他工場露天存放，堆積成幾米高垃圾山，再等待出口。該環團批評，鳳降村最早出現的垃圾山運作至今已兩年，惟一直未有政府部門解決污染或涉嫌違規作業問題，令營計者有恃無恐，垃圾山規模不斷擴大。

三年前已向環保署舉報 多以未發現違規作結

綠色和平走訪村內其他棕地作業者和居民，得悉村內人士早於2018年，即垃圾山和工場剛開始營運時，便已向環保署投訴，在空氣污染方面，當時噴出的粉塵如同「火燭般嘅濃煙」。工場每次接獲投訴後，便會暫停運作一段時間，環保署人員到場時，根本無法視察實際情況，並以「未有發現違規情況」將投訴作結。工場及後又故態復萌，粉塵繼續四散。

至於工場產生的噪音問題，環保署在投訴人、鳳降村居民李女士（化名）門口，曾利用分貝儀量度，但指噪音未達65分貝上限，拒絕跟絕。惟《香港01》與綠色和平近日曾到同一地點量度噪音，李女士的住所錄得的噪音逾70分貝，而極具滋擾的噪音更會持續至晚上。

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環團質疑廢料場與垃圾山屬同一營運網絡

綠色和平項目主任陳可淳形容，被揭發的四個廢料場較垃圾山更早出沒，有如「始作俑者」並正正是垃圾山根源。今年垃圾山更見大規模擴散，延伸至元朗廈村雞伯嶺，她引述居民指，同一輛貨車會出入垃圾山和廢料場，故相信是同一營運網絡，「佢哋觀察到貨車其實都係同樣嗰幾架，會喺呢個攪碎廠，運返去垃圾山度堆，跟住又嚟返呢個攪碎廠，來來回回，就發覺佢哋其實係有關係」。

陳可淳解釋，本港對進口鋁廢料的要求的定義較模糊，「好似一個灰色地帶同一個漏洞。」（梁鵬威攝）

陳可淳又指，根據海關的出入口資料，發現今年中開始，鋁廢料的進口量遠超於出口，代表有大量鋁廢料在本港積存，與垃圾山突然暴增的時間吻合。陳認為，本港對進口鋁廢料定義較模糊，「好似一個灰色地帶同漏洞，唔可以入口其他地方，咪入口香港，去做分揀，令鋁廢料純度更高，符合其他國家嘅標準先再出口賺錢。」

陳可淳又批評，當局只靠接收投訴或零星執法無法解決棕地亂象，是導致垃圾山不斷擴散的死結，欠缺整體棕地政策亦變相為違規作業，提供生存空間。她說，今次涉事棕地不乏規劃作住宅用地的土地，「香港又話冇地，但明明原來有畀住屋用途嘅，政府就好似隻眼開隻眼閉，浪費曬呢啲本來可以做住宅嘅土地資源，呢個唔單止係一個唔公平嘅現象，仲係拖累緊成個房屋發展。」

她促請港府善用棕地，作完整妥當的規劃，避免違規作業的「害群之馬」影響其他合法經營的棕地持份者。

▼廈村雞伯嶺路垃圾山8月情況▼

