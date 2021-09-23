創新科技嘉年華下月底舉行　女拔哮喘偵測器提醒患者勿逗留高危地

創新科技署主辦的「創新科技嘉年華2021」將於下月23日至31日舉行。今年活動以「創新成就未來」為主題，獲53個合作單位，包括大學、研發中心、政府部門等支持。嘉年華將在科學園實體展出多項本地創新發明和科研成果，以及在線上舉行講座及工作坊。其中，嘉年華將展出拔萃女書院學生研發的「哮喘偵測器」、協助奧運單車代表隊爭取佳續的科大單車與阻力測試系統等。



科大測試系統助香港單車代表隊東奧爭佳績

在今日的「創新科技嘉年華2021」傳媒預覽，展出科大的單車與阻力測試系統，助研製低阻力單車服飾，有關系統更成功協助香港單車代表隊於東京奧運爭取佳績。

女拔「哮喘偵測器」在青少年科技創新大賽奪獎

嘉年華亦會展出拔萃女書院學生研發的「哮喘偵測器」，該儀器協助哮喘患者監測異常情況，並給予患者足夠時間拿取吸入器或求助。偵測器亦會檢測附近空氣中的濕度和污染物指數，並連接應用程式，紀錄患者的哮喘情況。項目於第23屆「香港青少年科技創新大賽」智能設計項目中得獎。

另外，展出的研發亦包括物流及供應鏈多元技術研發中心則研發的「Robo-9」。署方指，「Robo-9」採用成本效益較高的機械人視覺和感應，協助視障人士避開障礙及提供步行導航。

「創新科技嘉年華2021」於10月23日至31日舉行，在香港科學園設置36個攤位，實體展出一系列的創科作品及互動遊戲，又以網上視像形式，舉辦144場不同主題的創科工作坊，包括親子工作坊，以及舉辦46場在線講座。所有活動費用全免，部分活動須預先登記。