吉澳文化徑啓用　居民冀助認識小島　不欲設商業區破壞寧靜

吉澳已被納入地質公園，島上現時設有故事館及文化徑，亦有街渡來往吉澳及馬料水，為孤寂小島增添不少人氣。

有原居民移民後，再度重遊舊地，勾起孩童時在餅店看家人整糕點的點滴，冀文化徑令遊客重新認識吉澳曾是一個商舖林立的小島。另有居民指，不希望島上遊客過多、如長洲及梅窩般變得過度商業化，認為故事館及文化徑帶動的人流量已合適，不欲破壞小島的寧靜。



+ 9

來記餅店是吉澳島上的老牌中式餅店，專門製作花生糖和企爐餅等中式糕點，中秋佳節也會製作傳統月餅，在島上及附近村落銷售。隨島上的人流漸少，餅店也結業了，但店內仍保留昔日的生活器物及糕點用具。

昔日吉澳曾旺盛 有餅店、咖啡室、髮型屋

周家姊妹花在孩童時期曾在店舖門前拍照留念，她們十多歲時搬出大埔，在市區工廠打工，後來家姐周月琴更移民英國。近年回流常重遊舊居，令快將忘記的記憶也被勾起，希望文化徑令遊客知道：「吉澳曾經有一間餅店，該處不只是鄉村，還有咖啡室、髮型屋等，什麼店舖都有」。

妹妹周月儀則認為，重返吉澳後眼看街道面目全非，有一種唏噓感，但希望這個老家不會成為旅遊區，不會成為下一個長洲。

村民冀增遊客認識吉澳 不欲變商業區

今年65歲的村民王水容，是吉澳故事館的館長兼導賞員之一，靠他與另一名村民憑記憶口述這個小島故事。他說，自故事館在2019年啟用後，每逢周末吸引數百人來參觀，疫情期間館內實施人數限制及要使用安心出行，但本地旅行團也沒有大減，高峰時門外更大排長龍。近年不少市民選擇「跳島」遊，他認為假日遊客已不少，新開設的文化徑或令人流略增，相信故事館及文化徑足夠應付市民「一日遊」。

王水容在吉澳土生土長，70年代移居澳洲，但植根吉澳，因思鄉及要照顧家人而決定回流，無奈老街坊也相繼離開，嘆言島上居民平均年齡超過60歲，多只剩下長者守護吉澳，如他般決定在島上安享晚年。王坦言，享受島上寧靜環境，不希望遊客過多、如長洲及梅窩般商業化。他認為，目前客流量理想，只有假日才有遊客登島，不會造成過多困擾，倘當日遊客過多，相信街渡也會按情況加開班次應對。

+ 1

漁護署指目前街渡安排合適

漁護署地質公園主任（教育）吳善斌表示，近年市民可在周末或假期於馬料水乘搭街渡，或參加本地旅行團前往吉澳，假日平均有500至800人上島。他說，遊客人數受制於街渡班次，亦諮詢當區居民意願，希望維持適度人流，擔心人太多增加當區負荷，故認為目前班次安排合適。他說，已在當眼位置展示標語呼籲市民愛護鄉郊、自己垃圾自己帶走，相信不會對當區環境構成太大問題。