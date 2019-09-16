【山竹一周年】強颱風肆虐吉澳　海水吞噬平房　義工重返探老村民

去年九月超強颱風山竹襲港，狂風巨浪直撲吉澳，村民眼睜睜看著洪水湧入家園，頓成廢墟。沿海房屋被海水吞噬，傢具、家當捲進大海裡，天花板、廚房被瞬間捲走，電器殘骸散落四周。島上更一度停水停電，村民需要自行到村口打井水。記者再次到訪吉澳，與一年前相比，老村民抹去愁容、臉上掛起笑容，不過當再次提起山竹仍心有餘悸。於一個多月前，島上才大致回復原貌，居民才有一個完整的家。

玉英義工園與石先生碰面，閒話家常。石先生非常感激義工團俠義相助。（郭倩雯攝）

風災後一年 村民重拾笑容

甫進吉澳，村民笑容滿面、整潔的街道與一年前風災過後形成極大對比。居住在碼頭旁的陳太和藹可親地向記者招手，詢問是否打算去遠足，當她得悉我們前來採訪後，即滔滔不絕講述這一年變化。陳太屋外有一道半米高的新修築石屎牆，以防再有超強颱風襲港。

村民陳太：大部分家電報銷

談起颱風陳太仍猶有餘悸，「山竹好勁，有上次教訓都咪話唔驚」，她自言比較幸運，房屋位於內街位置。「有前面啲屋頂一頂巨浪」，不過洪水仍能湧入其家園，導致滿地泥濘，大部分家電都要報銷。她續指，大部分沿海房屋都被巨浪摧毀，可幸得到義工幫助，共同重建這溫情小島。

房屋被沙石泥濘淹沒 牆被海水腐蝕

曾經滿地泥濘、塌樹的大街小巷，變成乾淨企理的街道，另外衛生環境得已改善。原本殘破不堪的房屋已拆除，換來一間間新石屋。而曾擺放近百袋垃圾的空地、飄出陣陣異味，如今全數清理好。不過，仍能從空置房屋中看見山竹肆虐後痕跡，有房屋被沙石泥濘淹沒、有的被倒塌大樹壓破屋頂、有的剩下兩面牆、其餘被海水腐蝕掉。村民解釋，這些房屋已廢荒多年，由於人手有限，未能清理沙泥。

荒廢房屋可見山竹肆虐痕跡，屋內滿佈泥濘。（陳諾希攝）

石先生指，民安隊到吉澳協助鋸走橫亘行人路的大樹，惟有些樹倒塌在私人地方，政府不會協助，只會圍起封鎖線，讓村民自行清理。（陳諾希攝） 義工重返吉澳 探訪老村民 適逢山竹一周年，為吉澳居民的玉英與十多名義工重臨吉澳，探訪老村民及視察小島情況。玉英笑言，此行真正目的是要「捉緊夏天尾巴」，到吉澳沙灘暢泳、浮潛，感受重建後的風景。「見到吉澳變返咁靚，好開心」，玉英表示，山竹襲港後得悉吉澳災情嚴重，老村民卻無能為力，故在社交網絡招募有心人到吉澳清理垃圾，好讓居民重拾正常生活。 玉英：靠多方面合作 協力重建吉澳 她回憶，山竹襲港後近一個月，數百名義工每逢周未吉澳清理泥濘、瓦礫垃圾，鋸走倒塌大樹以開僻道路，不過義工力量有限，要靠多方面合作才能成事。玉英指，在義工協助及傳媒報導下令外界得悉災情，使吉澳得到很多政治幫助，攜手協力重建吉澳。

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老村民：山竹係最難忘嘅颱風

前村長石先生紮根吉澳多年，直言山竹是他經歷過最難忘颱風，因為比1962年颱風溫黛的影響更大，周遭破壞前所未見。他指，山竹吹襲本港時，海水持續高漲，遲遲不退潮，因此對島上影響偌大。「但係最緊要冇人命傷亡，被破壞咗都冇計，再慢慢修葺返。」

善心協助清理瓦礫 再進行修葺工程

石笑言，幸得善心人士特意到島上，先協助清理瓦礫及雜物，居民才可進行修葺工程。「有啲成家個廚房沖爛晒，要重新起返。同埋都要多謝唔同機構、社工，捐啲傢俬、電器俾我哋，有啲人家庭環境唔許可買啲新㗎。」石坦言，如需要進行工程，居民的裝修費會較居住市區人士昂貴，「啲材料要搵船運過嚟，一定唔會平過出面。」

石先生稱去年中秋 兩個月餅被颱風吹走

去年風災後緊接中秋節，石先生感嘆世事都不能預測，「有4個月餅，食咗兩個，點知有兩個俾颱風吹走咗，邊會估到聽日發生咩事。」假若今年再有如山竹般威力的颱風吹襲吉澳，他就未有太大擔心。他表示，天氣防不聲防，加上建築物早已定形，難以改變，唯有加強防水措施，「最緊要門唔好爛！」

蓬瀛仙館吉澳地質教育中心負責人石先生指，山竹過後島上有大量塌樹，事後民安隊有到場協助鋸樹，不過只限涉及於公眾地方的塌樹。「但係如果棵樹係私人地方種，就算連根拔起都唔會幫手清。」

去年山竹襲港：吉澳災情