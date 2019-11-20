【多圖】沙頭角偏遠離島吉澳島　剩50人居住　新開故事館呈現風貌

香港的東北處有個名叫吉澳的小島，島上只有50多人長居，多是土生土長居民及從外國回流的原住民。由以往捕魚及耕作為生，到現在養魚自用，吉澳經歷不少變遷，但不變的是這個小島濃厚的人情味及文化底蘊。由居民參與創建的吉澳故事館於10月開幕，以口述歷史及展覽呈現這個小島曾經的繁華歲月。

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50人居住小島 故事館展出居民生活

位於沙頭角東面的吉澳，面積為2.36平方公里，約12個維多利亞公園。多數原居民都在80年代移民，現在長居島上的居民只有50多人。島上分為漁民村及客家人村，島上居民仍保留村落原貌，保持傳統的節慶活動。例如一年一度的天后誕，五年一度的壓醮及十年一度的安龍太平清醮。

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吉澳是香港其中一個地質公園，島上可以觀賞凝灰岩及褐红色角礫岩。除此之外，還有不少值得了解的歷史文化。位於天后宮的吉澳故事館於2019年10月6日開幕，以口述歷史的方式及展覽，向參觀者呈現吉澳的生活往事。村民透過參與吉澳故事館的創建，將他們所見所聞呈現於人前，更將不少生活的用品捐到館內展出。

故事館有兩名導賞員，其中一名是館長王水容。王水容五年前從澳洲回流，受村長所托回來幫忙策劃故事館。他離開吉澳過了大半生，但仍然希望能為土生土長的吉澳出一份力，打理故事館。王水容和另一位導賞員會在開館日負責導賞團，若遊客有需要亦會帶他們遊覽島上不同景點。故事館展覽出以往漁民捕魚的工具，及以梯田種植番薯。故事館亦記錄了島上唯一的小學，融合了漁民與客家人。館內更加展出了村民親手編織的花帶，日漸失傳的花帶是客家女性必備的裝飾，不同顏色及花紋有不同的寓意。

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山竹吹襲破壞大 義工幫助修復

2018年的颱風山竹對吉澳影響極大，沿岸的房屋都被海浪打中，就連天花板和廚房都被瞬間捲走，電器殘骸漂浮在海面上。一年後，有賴義工的幫助，吉澳才恢復原狀。王水容父親的船廠亦被巨浪牽走，家裡洗衣機及雪櫃等家電都損毀。他表示「個風（山竹）仲勁過溫黛」，幸好有村民玉英幫忙號召義工修復島上設施，大致上都將島上恢復原狀。

經歷風災的挑戰，吉澳的居民仍然希望守護他們土生土長的地方，保留村落的原有面貌。長居島上的居民都希望大眾能夠對這個地方有更多的認識，亦希望在外鄉歸來的後裔能夠尋根，知道祖先的生活點滴。

吉奧交通：

以往只有從沙頭角開出的街渡通往

2018年9月開始新開辦了渡輪航線，每逢星期六日及公眾假期，由馬料水來回吉澳及鴨洲

資料：https://www.facebook.com/bestsonicsingwai/