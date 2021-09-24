九巴108隧巴線周日免費無限次任搭　可由啟業過海到寶馬山

疫情下港人無法外遊，本港興起「STAYCATION」熱潮，不過，現時更出現「BUSCATION」。九巴表示，在周日（26日），市民可全日無限次免費乘搭過海隧巴108，路線將來回啟業至寶馬山，市民可無限次上落車。



本周日（9月26日），市民可免費乘搭路線108巴士，並能無限次上落車。（九巴圖片）

九巴與本地虛擬銀行WeLab Bank合作，一連三個周日，邀請市民全日無限次免費乘搭指定九巴路線。在本周日，市民將可免費無限次乘搭九巴獨營的108隧巴線。

九巴表示，路線108是九巴獨營的紅隧過海路線，建議乘客可先在啟業運動場打卡，然後到訪九龍城活化歷史建築石屋家園，再參觀土瓜灣牛棚藝術村或銅鑼灣，最後從寶馬山巴士總站登上「紅香爐峰」，以拍攝維港兩岸。

至於之後的周日（10月3日），來往鑽石山站至西貢黃石碼頭九巴96R將會免費任搭，該線可抵達西貢多個行山徑及西貢市中心，備受喜愛遠足郊遊的市民歡迎。

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