中秋節｜一文看清公共交通安排　港鐵不設通宵車　電車全日免費

明天（21日）便是農曆8月15中秋佳節，不少市民晚上都會出外賞月、食月餅。不過在新冠肺炎疫情下，出外活動始終有限制，港鐵亦連第三年不通宵行駛。《香港01》整合各主要交通營辦商的中秋安排，方便市民賞月後回家。



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港鐵增加非繁忙時段班次 不設通宵車

港鐵表示，明日將由下午較早時段起，加強列車服務，會於港島線、荃灣線、觀塘線及將軍澳線的晚上繁忙時段前後，加密列車班次。東鐵線、屯馬線、南港島線及東涌線的晚上繁忙時段前，列車服務亦會加強。港鐵指，合共增加逾250班額外班次服務乘客，會留意乘客需求，有需要時加強繁忙路段服務。

各路線於中秋節的服務（港鐵文件截圖）

不過，因應疫情最新情況及相關措施，港鐵表示不會提供通宵服務，即2019年起，連續三年的中秋節不設通宵車。

九巴加強約70線服務

九巴表示，明日下午開辦96R路線，由鑽石山往黃石碼頭；9月22日凌晨則會有N601線，由金鐘往寶達。另外，有近70條線會加強服務，包括調整服務時間及加密班次。此外，為方便乘客由港島返回北區，往粉嶺方向的深宵線N373 於9月22日凌晨12時、12時30分及12時50分開出的班次，將增停史釗域道、杜老誌道、灣仔消防局、百德新街、維多利亞公園、興發街及景隆街的巴士站。

九巴各路線服務詳情如下：



新巴城巴加強逾40條路線服務

新巴城巴則表示，會於中秋節及其翌日，加強逾40條路線服務，並調整部份路線的班次時間，以及特設N601線，由金鐘往寶達邨。另外，792M線會於指定時間行經坑口站。

新巴城巴又指，會因應客量情況，加強多條路線的班次服務，包括102、104、106、112、116、118、307、601、619、680、681、682、780、788、789、930、930X、962B、962X、967、969及X15；其他通宵路線亦會因應情況加強服務。

新巴城巴各路線服務詳情如下：



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電車因應需求增強服務 中秋節免費乘車

運輸署表示，電車將因應乘客需求加強服務。另外，華泰國際爲慶祝「漲樂全球通」APP 上綫一周年，資助全港市民中秋節免費乘坐電車。

明日中秋節可免費乘搭電車。（資料圖片／歐嘉樂攝）

部份地區封路

港島（包括淺水灣、石澳及赤柱）及新界區（包括荃灣及馬鞍山）會有封路及交通改道安排。警方將因應各區的交通及人潮情況，調整交通措施。

運輸署呼籲，市民應盡量利用公共運輸服務，避免交通擠塞及不必要的延誤。運輸署及警方會密切留意交通情況，並會在有需要時採取適當措施。市民應留意電台及電視台發放的最新交通情況。