九巴30歲以下車長五年增七成　歐洲團導遊疫下轉職車長續服務旅客

全球新冠肺炎疫情自去年初起爆發，本港服務業及旅遊業大受打擊，多個工種面臨停工失業，紛紛尋求轉行機會。有帶歐洲團的導遊在所有旅行團取消下，決定轉行投考龍運巴士車長，每天經過機場，繼續與飛機為伴；亦有電器女售貨員，抵受不了持續無薪假加入九巴，活用服務業溝通技巧，安撫煩躁乘客化解衝突。

九巴表示，疫情期間一直有招聘車長，更有主動聯絡受疫情影響的服務業界招攬人才，年輕車長亦有所增加，30歲以下車長數量5年內亦上升7成。疫情近來亦有好轉，九巴客量隨之上升，稱會視乎人手需要繼續招聘。



九巴疫情下聘用了來自各行各業的車長，其中龍運巴士譚振華（左）本為導遊，葉靜霖（右）為電器售貨員。（鍾妍攝）

43歲的譚振華本來在旅遊業界工作20年，主力做歐洲團導遊，去年成為龍運車長。他說，去年農曆新年帶團到瑞士時，本來預計之後仍有3至4團要帶，但旅程中收到公司電話，指往後所有旅行團均已取消，看着瑞士美景，「好靚嘅時候聽到咁嘅消息，都變咗唔靚」。他當時本打算先休息一下，但「唞吓一個月，唞吓又一個月」，最初失業的5個月到處打散工，收入不穩定無安全感，形容「望唔到明天，都唔知幾時開關」，考慮到自己喜歡駕駛，遂應徵九巴車長。

龍運車長譚振華過去任導遊，常乘飛機，現時駕駛E32A線，看到飛機時感覺一起同步，認為是種緣份。（鍾妍攝）

導遊變機場巴車長 繼續服務旅客

譚振華任導遊時經常乘坐飛機，現時駕駛E32A線往返葵芳（南）及東涌發展碼頭，看到飛機升降時，會感到巴士與飛機同步，認為是緣份。他說，現時工作雖不如任導遊時與乘客有多交流，但一句「早晨車長」已令他感到窩心，亦有乘客曾在早上請他吃香蕉當早餐。

零售業員工轉職車長 待客經驗助應對衝突

20多歲的葉靜霖（霖霖）現為沙田車廠的後備車長，她在零售業工作8年，主要售賣電器，但收入受疫情影響，亦被要求放無薪假決定離職。她指，疫情下餐飲等服務業工作亦受影響，加上自己平時也喜歡開車到處「遊車河」，看到九巴在facebook的招聘廣告，亦為福利不錯，決定加入九巴擔任車長。她說，本來家人聽到她打算以駕駛為職業不支持，但得悉是揸巴士，有公司在背後支持、培訓當車長，就表示歡迎，加上現時不會再有「追數」壓力，生活亦過得更輕鬆。

近日「油麻地公主」大鬧九巴車長的影片廣傳，霖霖亦曾遇上類似客人。她指，過去從事零售業的經驗確有幫助，懂得立即道歉安撫乘客情緒。

九巴人力資源部主管呂鳳娟說，近兩年來都着重招聘各行各業的人才，疫情下更有聯絡受影響業界，盼聘用相關人手。（鍾妍攝）

九巴︰每月有逾500名申請者應徵

九巴人力資源部主管呂鳳娟說，九巴一直都有招聘，車長團隊疫情下持續擴大，每月亦有超過500個申請者，而疫情後着重吸引不同行業人士加入，冀助受疫情影響行業，亦可有更多不同才能員工，有主動聯絡吸納相關行業。

疫情下九巴曾一度暫停派更予時薪兼職車長，呂說，當時希望全職車長可有穩定工作，所以暫時未有聘用時薪車長，而現時公司希望車長可逐步減低工時，加上疫情好轉客量回升，需要視乎人手情況增聘人手。她續指，近兩年亦有更多年輕人加入，30歲以下車長人數在5年內上升7成。

九巴表示，會在9月25日在沙田及屯門舉行車長招聘日，提供即場面試及即場試車。