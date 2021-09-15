電子支付｜二維碼支付車資使用率僅0.5%　半年使用人次不足400萬

政府推出的5,000元電子消費券可以用在公共交通費用，當中支付寶、微信支付等都要經掃描二維碼付款。現時港鐵、部份巴士及小巴路線均提供二維碼支付系統，運房局局長陳帆回覆立法會質詢時表示，今年上半年各公共交通服務收費中，二維碼支付的使用率僅佔0.2%至0.5%，累計半年不足400萬人次使用。



有約91條專線小巴線可供乘客使用二維碼支付車費。(資料圖片)

港鐵去年推出二維碼付款服務，九巴龍運、新巴城巴等亦陸續加入，更有91條專線小巴線有二維碼系統。惟運房局回覆立法會質詢時表示，今年上半年二維碼支付功能，在鐵路、專營巴士及專線小巴的使用率僅0.5%，在渡輪上更只有0.2%，總計6個月只有約398萬人次使用。

現時除二維碼外，有部分巴士均已接受信用卡支付，港鐵預計於2022年起分階段更換及提升車站內出入閘機，預期乘客可於2023年起使用信用卡付費乘車。

（香港01製圖）

陳帆︰研究將其他電子繳費系統 納交通費補貼計劃

現時使用二維碼乘車，未能享有政府交通費用補貼計劃，亦未能享用長者二元優惠，運房局表示，會與營辦商討論，盡快把適用的電子繳費系統納入公共交通費用補貼計劃，惟長者若要二元乘車，就必須使用「樂悠卡」，利公共交通營辦商檢查，阻嚇不合資格的乘客濫用。