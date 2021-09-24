賀港隊佳績　屈臣氏推紀念版蒸餾水　為運動員打氣有機獲足金金樽

東京奧運、殘奧運的圓滿落幕，港隊創下佳績。為慶祝港隊是屆的驕人成績，並鼓勵運動員繼續砥礪前行，屈臣氏蒸餾水於9月17日至10月14日期間推出『全城奪「金」心連心』活動，推出兩款800毫升特別紀念版蒸餾水。市民每買一支，屈臣氏蒸餾水將捐港幣$1予長期合作夥伴—香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會，以行動鼓動市民一齊支持本地殘疾人運動發展。而市民亦可透過活動自創鼓勵金句，為運動員打氣，同時贏取1,000份豐富獎品，頭獎為999.9足金『金樽』擺設。



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特別紀念版蒸餾水 賀港隊凱旋

屈臣氏蒸餾水800毫升金蓋特別紀念版以手繪圖畫、配以打氣字句和繽紛設計，全樽投入，支持運動員。特別紀念版一套兩款，皆使用了金色樽蓋，配以今屆殘奧運港隊出戰的射箭﹑田徑﹑羽毛球﹑硬地滾球﹑馬術﹑游泳﹑乒乓球及輪椅劍撃八項比賽的手繪圖畫設計和兩款不同打氣字句。800毫升金蓋特別紀念版即日起已於全港各大零售點有售。

同時，由即日起至9月30日，每購買屈臣氏蒸餾水800毫升金蓋特別紀念版一支，屈臣氏蒸餾水將會捐出港幣$1予香港殘疾人奧委會暨傷殘人士體育協會，目標認捐額為港幣$200,000。所得捐款全數將用以支持殘疾人運動的地區發展工作。

▼9.21中秋節 觀塘海傍逼滿賞月市民▼



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提交100字打氣說話 有機會抽到999.9足金擺設

另外，由即日起至10月14日，凡購買屈臣氏蒸餾水，即有機會贏取合共1,000份豐富獎品。參加者只需免費登記成為《分分有禮．滴滴賞》獎賞計劃之會員，以《分分有禮 · 滴滴賞》手機應用程式掃描產品樽蓋內之二維碼，即可參加活動一次，登記次數不限。登記後，參加者只要創作並提交一百字內送給港隊運動員的打氣說話 ，寫得最感動人的100位參加者將可獲得︰

頭獎 (1名)：999.9足金金樽擺設

二獎 (99名)：24K絨沙金金樽擺設

三獎 (150名)：星級酒店餐飲禮券價值港幣$100

四獎 (250名)：Decathlon港幣$50電子禮品卡

五獎 (500名)：屈臣氏蒸餾水800毫升港幣$2現金券



得獎結果將於10月29日或以前於網站或《分分有禮．滴滴賞》手機應用程式中公佈。更多活動詳情、條款與細則，請參閱網址。

另外，屈臣氏蒸餾水430毫升特別紀念版亦已推出，一套共四款，樽身設計以劍擊﹑游泳﹑空手道﹑場地單車及乒乓球以上比賽項目作為手繪圖畫，並配上金﹑銀或銅色樽蓋；而經典綠色樽蓋，則集合所有比賽項目的手繪圖畫。四款皆配以不同的打氣字句。屈臣氏蒸餾水430毫升。特別紀念版亦即日起於全港各大零售點有售。