回收膠樽可換現金回贈　環保署推入樽機先導計劃　屈臣氏集團中標

環保署今日（24日）公布，利用逆向自動售貨機（俗稱︰入樽機），回收塑膠飲品樽先導計劃合約，由屈臣氏集團中標，合約為期一年。根據相關合約，承辦商須向環保署提供60部「入樽機」的詳細運作安排，並向透過入樽機，交回膠樽的市民提供現金回贈，所有收集到的膠樽會被運送到合適回收商，在本地妥善處理和回收。

屈臣氏去年於全港設置400部「Green Point智能飲水機」。（資料圖片 / 黃桂桂攝）

環保署早前透過公開招標，邀請服務供應商在先導計劃下，於人流較為密集的公眾地方或政府設施等地點設置60部入樽機，便利公眾交回使用完的膠樽，配合將推展的「塑膠飲料容器生產者責任計劃」。

發言人表示，現正計劃推展新的「塑膠飲料容器生產者責任計劃」，並考慮透過提供回贈，鼓勵市民交回使用完的塑膠飲料容器作妥善回收。其他地區的經驗顯示，使用入樽機回收膠樽，有助提升計劃的運作效率，以及收回膠樽的質量，故先導計劃會試驗在本地應用入樽機情況。

合約今日生效，承辦商約有３個月準備期，設置第一批入樽機，並準備相關機器運作和現金回贈系統，以及設立收集膠樽的服務。承辦商亦須提供宣傳大使，推廣先導計劃，並協助公眾正確使用入樽機；同時設立熱線，供市民查詢或報告問題。