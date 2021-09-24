市建局收購深水埗兼善里　日式小店東主：捱得過疫情卻捱不過重建

市建局今（24日）公布深水埗區兩個重建項目，選址是「兼善里／福華街」和「昌華街／長沙灣道」，其中兼善里現址為兩排相連的舊式唐樓，屹立深水埗逾半個世紀，受影響的除了約2,100戶外，還有唐樓地下的120個商舖。

有頗受歡迎的日式小店東主表示，現址租金便宜，一街之隔的元州街等租金已翻幾倍，難以在原區覓得合適舖位，「我離開咗呢一區的話，又要由零開始，我要用幾多心機先可以又儲到呢班客呢？」東主慨嘆若要離開長沙灣，其心血將化為烏有，形容「捱得過社會運動、捱得過疫情，但卻捱唔過收購重建」。



位於長沙灣福榮街的「大丈夫食堂」曾備受為食一族追棒。東主劉先生表示，4年選擇落戶約500呎的現址，是因為租金便宜，其店舖月租現時僅約3萬元，遠較一街之隔的元州街便宜。他表示，鄰近街道的舖租已達6位數，擔心若要搬遷，將難以負擔。

劉先生又指，該區人流稀少，他花光氣力以質素留住熟客，才闖出一片天，午市和晚市不時滿座，卻傳來要搬走的壞消息，「我離開咗呢一區的話，又要由零開始，我要用幾多心機先可以又儲到呢班客呢？真係唔係咁容易囉。」

他又指，苦苦經營4年捱到今日成績，反問還有多少個4年，可以讓他在新地點再打出一番新事業。下一步如何走，他認為言之尚早，何時遷出亦要等候業主發落。

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朱小姐在兼善里一間涼茶店工作，她說，涼茶店7年前由一街之隔的元州街搬至現址，店舖在長沙灣打滾20多年，鄰近街坊都是熟客，感情深厚，若要搬離將失去一群熟客，憂飯碗會被打爛。她強調，自己仍要養家，子女仍就讀大學，若未來因重建而失業，將難以為生。她促請市建局再三考慮津貼方案，除讓業主取得賠償外，亦要讓租戶和員工得到相應保障。