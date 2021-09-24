行政長官卓越教學獎｜頒獎禮閉門舉行　通識科無得獎者

教育局舉辦的「行政長官卓越教學獎」於6月公布2019/2020年獲獎名單，至於2020/2021年度的獲獎名單則於今日（24日）出爐，兩屆頒獎典禮亦合辦於今日舉行，惟今日首次未有邀請傳媒出席頒獎典禮。今屆「行政長官卓越教學獎」設3個主題，包括「藝術教育學習領域」、「數學教育學習領域」及「特殊教育需要」，104份提名當中，2份提名、共4位教師獲頒卓越教學獎，另外4份提名、共12位教師則獲頒嘉許狀。



上屆獎項正值爆發反修例風波，3個獎項主題則分別為「中國語文教育學習領域」、「德育及公民教育」及「通識教育科」，當中唯獨通識教育科無人獲獎，惹外界猜測。署理行政長官陳茂波今日出席頒獎禮時表揚「德育及公民教育」範疇獲獎的教師，透過有系統地規劃課程，以及體驗活動，讓學生在潛移默化之下建立正面價值觀，對社會有承擔，具國家觀念、香港情懷和國際視野。



教育局舉辦的「行政長官卓越教學獎」2019/2020及2020/2021年度頒獎典禮於今日舉行，以往教育局亦會邀請記者出席，以及安排與獲獎的教師進行訪問，分享教學心得，惟今次以「閉門」形式舉行，未有邀請傳媒採訪。

今屆「行政長官卓越教學獎」設3個主題，包括「藝術教育學習領域」、「數學教育學習領域」及「特殊教育需要」，104份提名當中，2份提名、共4位教師獲頒卓越教學獎，另外4份提名、共12位教師則獲頒嘉許狀。

在「藝術教育學習領域」獲卓越教學獎的教師包括來自香港道教聯合會雲泉學校的香俊斌及嚴穎彤；「數學教育學習領域」獲獎的教師同是來自鳳溪第一小學的楊詠盈及張淑冰。至於「特殊教育需要」方面，則未有老師獲頒卓越教學獎，僅由明愛賽馬會樂仁學校的吳義成、曾鳳儀、馮嘉麟、沈琬欣及黃美婷獲頒嘉許狀。

▼2017/18年度「行政長官卓越教學獎」獲獎教師▼



署理特首陳茂波鼓勵教師積極參加內地交流活動

署理行政長官陳茂波今日出席頒獎禮時表示，兩屆卓越教學獎涵蓋多個主題，當中「德育及公民教育」範疇中，獲獎的老師視品德培育為教育工作的根本，致力提升學生慎思明辨的能力。他表揚獲獎的教師，透過有系統地規劃課程，以及體驗活動，讓學生在潛移默化之下建立正面價值觀，對社會有承擔，具國家觀念、香港情懷和國際視野。他又鼓勵教師積極參加與內地的交流活動，藉此與內地優秀教師共同探討提升教學專業水平的方法，同時親身瞭解國家的發展，加強「對國家政治、經濟、社會以及歷史文化的認識，把所得的知識跟同事和學生分享。」

署理行政長官陳茂波今日出席頒獎禮時，表揚陳茂波表揚上屆「德育及公民教育」獲獎教師助學生建正面價值觀、具國家觀念。（政府新聞處圖片）

教育局：通識科提名未達標

至於上屆的教學主題範疇，則包括「中國語文教育學習領域」、「通識教育科」及「德育及公民教育」，三個教學範疇中，唯獨通識科無教師得獎，情況罕見。翻查自2003/2004首屆得獎名單，獎項每屆設2至3個主題，不論是「卓越教學獎」或「嘉許獎」，均有教師獲獎，對上一次設通識主題已是2013/2014。

教育局回應稱，收到的121份提名，其中22份屬通識教育科，評審團根據「評審準則」和「教學實踐卓越表現指標」，認為參選教師所展示的整體表現，「未能達到或接近卓越教師水平，因此不推薦獲獎」。局方又強調獎項一向不設固定名額，多年來各主題的得獎教師數目不一，有多有少，主要是取決於參選教師的表現。