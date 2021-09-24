強制檢測｜聖類斯中學小學等16校爆上呼吸道感染　限最遲周日採樣

本港再有16間學校爆發上呼吸道感染，10間都是幼稚園或幼兒中心，馬鞍山佔三間，全部學校都被列入強制檢測之列，有關人士需要在下周日（26日）或之前檢測，周三至周五已檢測或完成疫苗接種者可獲豁免。聖類斯中學（小學部）等6間小學各有級別爆疫，同樣納入強制檢測。

另外，一名14歲女子從香港抵達英國後確診，她潛伏期內居在淺水灣南灣道61號華景園1座，被納入強制檢測。



16間學校爆發上呼吸道感染，集中在幼稚園或幼兒中心，三間都位於馬鞍山，分別為富安花園威寶中英文幼稚園、利安邨浸信會聯會利安幼兒園及頌安邨馬鞍山靈糧幼稚園。

小學方面則涉及六間學校的指定班級，天水圍有兩間，分別為中華基督教青年會小學三年級及四年級、天水圍十八鄉鄉事委員會公益社小學一年級，西營盤聖類斯中學（小學部）二年級亦榜上有名，餘下為秀茂坪路德會聖馬太學校（秀茂坪）三年級和屯門博愛醫院歷屆總理聯誼會鄭任安夫人學校二年級。

以上受檢測人士需在9月26日或之前檢測，9月22日至24日已做檢測及完成疫苗接種人士可獲豁免。

已經完成冠狀病毒病疫苗接種的人士，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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居淺水灣豪宅少女抵英後確診 華景園1座居民強檢

另外，一名14歲女病人飛抵英國後第三日確診。患者9月5日在香港檢測呈陰性，8日坐CX251航班前往英國，10日在英國採集樣本，20日衞生防護中心接獲英國通報患者樣本呈陽性

病人無病徵，由於潛伏期內她身處香港，其居所淺水灣南灣道61號華景園1座被納入強制檢測範圍，有關人士9月26日或之前要檢測，9月22日至24日已做檢測可獲豁免，不包括完成疫苗接種人士。

政府明日會在將軍澳日出康城2A期領都6樓平台（近第2座）及淺水灣華景園1座對出平台增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。

位於香港國際機場一號客運大樓第六層過渡區（北）的流動採樣站會延長服務日期至10月3日（星期日）。位於中環愛丁堡廣場、黃大仙廣場、長沙灣麗閣社區會堂、旺角麥花臣遊樂場、荃灣沙咀道遊樂場、天水圍天瑞體育館及東涌北公園的流動採樣站會延長服務日期至10月10日（星期日）。