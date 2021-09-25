油旺變天｜黃偉綸稱落實需時　新標準或可套用於其他舊區

市建局日前就油旺重建向立法會提交文件，政府稱期望明年公布首批改劃的建議。

發展局局長黃偉綸今日（25日）出席一個活動後稱，市建局落實計劃需時，因涉及分區大綱圖。他又稱，今次提出新規則及標準供市區其他參與者利用，日後或會套用於其他舊區。



發展局局長黃偉綸稱，市建局就政策方向上，包括地積比率轉移、整合街道等，為政府提供好的建議，不過因涉及分區大綱圖，落實計劃涉及一定程序及時間：而市建局建議的「發展節點」，同樣需要一定時間落實。

他又稱，市建局不能夠獨自完成油旺區的社區更新，因涉及太多資源。他希望今次提出的新規則及標準，可供市場上其他參與者利用，而日後可套用在其他舊區建築物。

市建局在2017年開始展開油麻地、旺角地區規劃研究，根據最新出爐的油旺重建規劃研究報告，建議在面積212公頃的範圍內，分5大發展節點；並建議可轉移受限地皮的地積比率予其他地盤，亦可以「封街」或「殺街」等方式，將小型街區整合成為較大的發展地盤。