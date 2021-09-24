油旺變天｜先達廣場聯合廣場要拆？　半世紀八文樓同納目標區域

市建局在2017年展開油麻地、旺角地區規劃研究，報告終於在今日（24日）出爐，建議設下5個發展節點，日後油旺或大變身。



研究報告除了建議在花墟徑一帶興建大型水道公園、活化果欄和旺角街市等地標外，仔細查看其他發展節點，亦有部份地標建築物被納入相關範圍內，例如旺角先達廣場、太子聯合廣場、金都中心，以及有半世紀的佐敦「八文樓」等。不過，文件未有交待方案的詳情，故未知道最終的有關大廈是否要拆卸重建。



研究提出的五個發展節點，包括「旺角東水渠道城市水道」、「旺角東亞皆老街商貿／聯繫樞紐」、「旺角西旺角街市更新活化」、「油麻地北油麻地果欄」，以及「油麻地南西九龍門戶綜合發展」。（立法會文件）

研究涵蓋油麻地及旺角地區，面積高達212公頃，有3,000多幢樓宇，報告為重整舊區制定發展藍圖。

研究結果將為該區設下5個發展節點。

1.旺角東水渠道城市水道範圍：聯合廣場、金都中心

研究建議，將現時位於花墟徑的水渠改造成水道，並擬興建大型水道公園等，供市民消閒康樂之用。「城市水道」涉及重新開啟水渠道至花墟道的水渠，並整合兩旁的園景設計。

資料顯示，擬建的水道公園位處花墟附近一帶，研究形容，配合花墟道的活化以及太子道西的唐樓保育，公園會使花墟及其周邊地帶成為該區的樞紐。該發展節點，料將涵蓋花園街、通菜街一帶，範圍或包括聯合廣場、金都中心。

研究報告建議，將現時位於花墟徑的水渠改建為水道，供市民消閒康樂之用，並興建大型水道公園。（資料圖片）

2.旺角東亞皆老街商貿／聯繫樞紐範圍：先達廣場

第二個發展節點，研究擬在旺角東的門戶位置建立綜合性混合發展，並打算在面對亞皆老街位置興建大型露天廣場。該發展日後可連接通菜街和花園街、旺角東和旺角港鐵站等。

根據資料，「旺角東亞皆老街商貿／聯繫樞紐」涵蓋洗衣街、亞皆老街等一帶，範圍或包涵先達廣場。不過，文件至今尚未交待方案的詳情，故未知道最終的重建工程將涉及那些建築物。

3.旺角西旺角街市更新活化範圍：旺角街市

另外一個發展節點，則建議更新活化現有的旺角街市。旺角街市鄰近朗豪坊，日後擬成為一個供市民及遊客匯聚的新景點，建議在一個特色市集大堂內整合周邊的小販攤檔，並加入餐飲和零售，同時在平台頂部提供1.8公頃的大型休憩用地。

研究建議，將鄰近朗豪坊的旺角街市成為新景點，在特色市集大堂內整合周邊的小販攤檔，並加入餐飲和零售。（資料圖片）

4.油麻地北油麻地果欄：批發搬入多層大廈作業

至於現存的油麻地果欄，亦是發展節點之一。研究提出活化果欄成為旅遊景點，同時在毗鄰的巧翔街地皮中興建多層商業大廈，用作重置果欄的批發作業，成為港版「築地市場」，至於現時果欄的建築群則保留作水果零售和其他與旅遊相關的用途。

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5.油麻地南西九龍門戶綜合發展範圍：八文樓

最後一個發展節點位處西九龍站及柯士甸站旁，研究建議在該處提供高端甲級寫字樓、零售商業、酒店、文化藝術及住宅等混合用途，將成為西九龍和尖沙咀的延伸。

參考地圖顯示，該範圍主要是有57年歷史的文華新村，俗稱「八文樓」，有超過3,000伙，是近萬人居住的地方，報告建議高度限制高於主水平基準上200米，但未知最終的發展定案。

有「八文樓」之稱的文華新村，或涵蓋在「西九龍門戶綜合發展」的範圍內。（資料圖片／張浩維攝）

窩打老道及登打士街擬打造綠色林蔭大道

除了不少地標範圍涵蓋發展節點外，研究亦建議將窩打老道及登打士街一帶的建築物後退，把這些主要道路打造成綠色林蔭大道。

此外，研究又提到，花墟道、通菜街、花園街及廟街是油旺地區的獨有特色，研究提出了規劃和設計指引，其中包括擴闊行人路、部分時間設立行人專用街道等，期望透過改作行人專用區，提升油旺區的易行度。