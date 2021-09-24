油旺變天｜市建局倡轉移地積比增密度　本研社：涉官地劫公家資源

市區重建局今（24日）向立法會提交油旺地區規劃研究，整個研究覆蓋範圍約212公頃，涉及約3,350座樓宇，又指該區近千幢樓宇地積比不足，或已超出上限，遂建議轉移受限地皮的地積比率予其他地盤，亦可以「封街」或「殺街」等方式，將小型街區整合成為較大的發展地盤，日後可提供首置盤及其他私人住宅／混合用途發展。



報告未有明確訂明，轉移地積比的土地涉及的是甚麼土地，但本土研究社成員陳劍青質疑，將轉移地質比的土地涉及官地，猶如「全方位打劫油旺土地」，以公家資源補貼私樓發展，認為市建局應肩負責任，興建公營房屋，讓受影響的劏房户可獲原區安置。



他又強調，地質比並非單純的數字遊戲，而是整個地區的規劃，油麻地、旺角的密度提升，再大大增加有關地區的環境和交通負荷，影響深遠。



陳劍青：變相某個形式補貼

陳劍青表示，市建局多番重申，受地積比限制令發展項目「無肉食」的說法並不準確，因為早前多個重建項目的出售呎價，比賠償價高出一倍，「但之前啲年報從來冇蝕過」難以合理化市建局「掠奪」大量附近土地的做法，「如果市建局係要自負盈虧嘅話，點解要額外再補貼啲土地資源畀佢呢，而家你見到佢擸咗隔離一啲本身可以用作其他用途嘅土地，變相就某一個形式嘅補貼」，認為這個做法並不可取。

至於今次轉換地積比的做法是否新概念，他提到灣仔利東街項目亦曾轉移地積比，並早已「放風」會故技重施於油麻地、旺角和大角咀的發展，而今次市建局的新招，是取用政府土地建屋，他形容這才是最關鍵的問題，「點解政府要送地畀佢，掉轉頭減損咗本身可以解決香港房屋問題嘅土地儲備？」

當日後重建後，旺角、油麻地一帶料會增加多幢高樓。（立法會文件）

研究建議「整合街區」發展的範圍，範圍或包括大南街一帶。（立法會文件）

批評未有交代建公營房屋

陳劍青又指，市建局獲政府補貼官地後，便有責任興建公營房屋，或可供「上車」的可負擔房屋，惟現時計劃「係完全空白」，而油旺正正缺乏資助房屋供應，變相劏房户無法原區安置上樓，滿街私樓亦會令整區樓價飛升，形容以公家資源做重建項目是「全方位打劫政府土地」，批評市建局逃避責任。

陳又指，地積比概念並非單純數字遊戲，而是牽涉地區土地資源再分配，「你令到一個區嘅密度好似可以倍大咗，其實你咪令到個地區嘅環境、交通負荷加大」，對三區的規劃影響深遠。