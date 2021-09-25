澳門檢疫酒店兩名保安確診　專家：如更多人確診應煞停回港易

澳門檢疫酒店「金皇冠中國大酒店」兩名尼泊爾籍保安員確診，澳門政府今天（25日）公布兩人近日的詳細行蹤，二人行蹤都十分規律，過去6天都主要是來往住所和上班地點，其中一人幾乎每天都會到訪同一間餅店買麵包；另一人則曾經在上班前與女友見面，並一起到麥當勞用餐15分鐘。

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，目前估計二人是在過去一周受到感染，料傳播速度不會超出兩代，澳門推全民檢測屬有利有弊，因為部份人或仍處於潛伏期，料一次檢測未必找到所有隱形患者，或需做三次。目前香港政府應追蹤有無患者的密切接觸者已來港，也需小心觀察澳門疫情，一旦酒店爆疫，或有更多個案出現，便需煞停回港易、來港易計劃。

記者正向政制及內地事務局查詢會否調整回港易、來港易的不適用名單。



澳門「新型冠狀病毒感染應變協調中心」公佈，第65宗病例是一名27歲尼泊爾籍男子，居住於麻子街31號德利大廈4樓B，在金皇冠中國大酒店任職保安工作。他在9月19日至24日期間均有上班，均於早上大約6時38分出門，6天當中有5天他都曾到新和興餅店買麵包，其後乘巴士上班。9月19至22日他都在酒店的10樓工作，餘下2天就在13樓工作。下班後他會乘巴士回家，每晚都在大概8時半至8時45分期間回到住所。

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第66宗病例是一名32歲尼泊爾籍男子，居住在高士德大馬路皇宮大廈3樓C座，於金皇冠中國大酒店任職保安。需通宵上班，在9月19日至24日期間，均在傍晚6時10分左右出門，乘巴士到酒店，工作至翌日早上，再坐巴士回家，每天大概早上8時半至8時50分抵達家中。值得注意的是，他在9月20日下午4時半曾到紅街市義字街一帶買菜，45分鐘後回家。而在9月23日下午2時他曾去女友家中，後與女友一起出門，約2時半到達高士德麥當勞，用餐約15分鐘後離開，3時半步行至紅街市附近逗留一會，然後自己一人返回住所。

澳門政府設置高士德核酸檢測站。（澳門新聞局圖片）

澳門衞生局現時估計，二人受感染是與第64宗個案相關，而第64宗個案是一名31歲男子，屬土耳其籍澳門居民，由土耳其出發經新加坡轉機，於9月18日入境澳門。他在入境後送往中國大酒店隔離，9月23日驗出陽性，CT值顯示病毒量大，提示為新近感染。換言之，澳門政府相信兩名保安是在9月18日至23日期間被這宗輸入個案所傳染。

梁子超認為，一旦金皇冠中國大酒店爆疫，或有更多個案出現，便需煞停回港易、來港易計劃。（資料圖片）

梁子超表示，目前估計兩名保安是在過去一周受到感染，料傳播速度不會超出兩代。他認為澳門推行為期三天的全民檢測屬有利有弊，因為部份人或仍處於潛伏期，料一次檢測未必找到所有隱形患者，可能會走漏，或需做三次。他建議澳門政府應該「凍結」兩名保安的密切接觸者的密切接觸者的「移動」，否則擔心在全民檢測期間，他們仍可能繼續傳播病毒。

他認為，暫時仍需評估事件對於香港的風險，建議政府盡快追蹤兩名保安有無密切接觸者已來港，如有便應追蹤這批人在香港的密切接觸者。如果該檢疫酒店出現大規模爆疫，或者兩名保安的接觸者亦確診，港府應考慮暫停回港易、來港易計劃，有需要時更應追蹤在過去一周已透過回港易、來港易，豁免檢疫來港的人士。