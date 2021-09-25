新冠肺炎｜增9宗輸入　包括抵港印傭及9個月大男嬰

衞生防護中心今日（25日）公佈9宗輸入個案，全部帶有變種病毒，其中8人已接種疫苗，3人抵港時已有病徵，包括一名從印尼抵港外傭，及一名從新加坡抵港的機組人員。另外，今日初步確診少於10宗。



衞生防護中心今日公布，正調查九宗新冠肺炎確診個案，包括一名35歲由印尼抵港外傭（個案編號：12184），患者9月21日由印尼抵港，乘坐ＣX776航班，抵港時已有病徵，在機場接受檢測呈陽性結果，帶有L452R變種病毒，曾在印尼接種科興疫苗。

今日增加9宗輸入個案患者包括一名9個月大男嬰。（資料圖片/王潔恩攝）

另一宗個案為一名48歲由新加坡抵港的女性機組人員（個案編號：12185），患者9月23日由新加坡抵港，乘坐ＣX690航班，抵港時已有病徵，在機場接受檢測呈陽性結果，帶有L452R變種病毒，曾在香港接種復必泰疫苗，並持有7月30日發出的血液抗體測試陽性報告。

其餘7名患者分別從英國、哈薩克、巴基斯坦、尼泊爾及塞爾維亞抵港，除了一名9個月大男嬰外，全部人都有接種疫苗，部份人在酒店檢疫時確診，東涌福朋喜來登酒店、西營盤華美達海景酒店、油麻地香港海景絲麗酒店等。

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中心亦正調查一宗外地確診個案，14歲女患者居於淺水灣南灣道61號華景園1座，她於9月5日在香港進行檢測結果呈陰性。其後乘搭航班CX251於9月8日由香港前往英國。中心9月20日接獲英國衞生當局通報，她9月10日於英國抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有出現病徵，曾在香港接種復必泰疫苗。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住的地點已於昨日納入強制檢測公告。

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