領隊疫下失業欲憑賭翻身　3個月欠債百萬按樓女友走：世上沒僥倖

疫情來襲，旅遊業一片哀鴻，曾經月入3、4萬元的外遊領隊，一瞬間失去所有收入來源。眼看坐食山崩，過去小賭怡情的他選擇進入賭場「博一博」，踏上賭徒之路，曾試過一次豪賭20萬，更短短3個月欠下100萬元賭債，將正在供款、原計劃用來婚後居住的住宅押給高息財務公司。

事情敗露，女友離開，家人不和，他一度想自殺。在家人建議下他向路德會青亮中心尋求戒賭服務幫助，用了大約8個月時間從賭海走出。回想過去，他形容像是失去理智，只想湊到賭本「贏返輸咗嘅」，現成賭海浮沉過來人的他說：「沒有僥倖，完全不會有僥倖。」



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虛銀借錢易 疫下困家賭博求助增2成 中六生贏頭輸尾債台高築

本是外遊領隊的Ken失業後淪為賭徒，多年的繼續和供款的住宅，全部付之東流。（余俊亮攝）

今年38歲的Ken疫前帶著港人外遊，月入約3、4萬元。在外國時，他偶爾也會在當地賭場小賭怡情，每月賭本約2000元左右。至去年疫情爆發，全球各國實施入境限制，Ken因此失去工作，靠積蓄度日。他表示，並非沒有試圖尋找其他工作，但是領隊工作經驗在其他行業不被認受。

Ken：輸咗好心好寒 想把輸掉的贏返來

金錢壓力、家人對他前路關心、對前路迷惘，讓他喘不過氣來。去年5月某一日經過投注站，Ken走了進去用5000元投注足球賽事，短短幾分鐘便輸剩1000多元：「心好寒，想把輸掉的錢贏返來。」

噩夢從這刻開始，他說賭輸錢時會不斷合理化理由，贏錢就會覺得理所應當。結果他越賭越大，最多一次投注20萬元買馬，結果輸得慘烈。輸錢沒有給Ken驚醒，反而越輸越多、越賭越多。Ken認為所有一切都是因為沒有錢：「我覺得錢能解決所有問題，只要把錢拿回來，就可以解決了。」

小賭怡情便越賭越大，Ken試過一次投注20萬。（余俊亮攝）

於是他開始向財務公司借錢，甚至將自己供了4至5年的住宅拿去抵押，但財務公司息口很高：「到處都有這些公司廣告，講到好似借錢俾你係幫助，但只會讓你越踩越深，你根本還唔到。」

夜不能寐 賭錢後虛脫才能入睡

那段時間，Ken夜不能寐，唯一可讓他小睡片刻的便是賭錢之後。他說賭錢時像是在燃燒生命，毛孔擴張、瞳孔放大，長時間保持這樣狀態，整個人像是虛脫，其後才能睡一會。

將結婚用房子按給財務公司

當財務公司將催款單寄去家中時，家人才發現他已經深陷賭博泥沼。相處多年的女友發現Ken竟然將打算用來結婚用的房子按了出去，認為這樣的人無法託付終身，於是提出分手。

KEN：「你可以說有幸運，但一定不是賭錢那個，沒有僥倖，完全沒有。」（余俊亮攝）

女友離去周身債 起自殺念頭

女友離去讓Ken崩潰，周身債狀況更讓他迷茫，有了自殺的念頭：「人生好像所有東西都沒了，我其實不鍾意賭錢，原先只當娛樂，後來就失控狀態。當時諗怕咩呢？最多無咗條命。」

其實不鍾意賭錢，原先只當娛樂，後來就失控。當時諗怕咩呢？最多無咗條命。 Ken

戒賭後重組債務 回想過去不勝唏噓

屢有自殺念頭，家人終替他向戒賭服務求助。在社工幫助下，他開始重組債務，刪除賭錢相關手機程式，找了一份工作，展開漫長還債之路。如今，戒賭超過半年的他對過去人生有一定反省，也對過去事情感唏噓，說如果不是遇到疫情失業，或許就不會誤入賭途：「沒有疫情的話可以說未來的路都安排好了，有物業、有積蓄，就差結婚了。」

沒有疫情的話可以說未來的路都安排好了，有物業、有積蓄，就差結婚了。 Ken

作為過來人，Ken有許多反思。當年香港剛有足智彩投注，他因好奇小賭，從此有了賭博習慣：「你可以說世上有幸運，但一定不是賭錢那個，千萬不要心存僥倖，完全沒有。」