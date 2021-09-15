男教師賭博致債台高築　藉校翻新工程騙530萬　官斥雙面人囚46月

中學男教師因賭博致債台高築，趁學校進行翻新工程，開設4間工程公司，其中兩間與校方常僱用的承辦商同名，藉此投得部份工程，但未向校方申報，之後更私吞部份工程費，涉詐騙校方530萬元。男教師今（15日）承認盜竊等18罪，求情稱現仍欠債400萬，已知錯並稱會斬斷賭根。法官斥被告執教鞭15年，卻一直當「雙面人」，債台高築、其心不正，利用其職位及學校信任犯案，令學校損失不少，判囚46個月。



被告為校內翻新工程委員會成員

被告蔣怡興（39歲），事發時為梁式芝書院教師，現已離職，他承認代理人意圖欺騙其主事人而使用文件、盜竊及使用虛假文書的副本共18罪。

案情指，學校於2015年9月成立委員會翻新校內設施，被告為委員會成員，負責聯絡供應商索取報價及邀請投標。

開設公司投得部份工程

被告卻先後成立4間工程公司，其中2間與學校不時僱用的承辦商同名。被告在2016年至2020年間，不斷透過自己開設的公司，就學校各種翻新工程提交報價，卻聲稱自己沒有利益衝突，投得部份工程。

用假文書騙另一公司完成工程

被告曾試過投得工程後，使用虛假文書誘騙另外一間公司代替完成工程，更曾將校方支付予承辦商的費用私吞，存入他開設的公司，並使用假文書應付未有收到工程費的承辦商。

至今仍欠債400萬

辯方求情指，被告因為賭博以致債台高築，兼曾向財務公司借貸，至今仍有400萬元債務，現已知錯，承諾日後會斬斷賭根。

法官判刑時指，被告破壞誠信，利用職位及學校的信任犯案，令校方損失不少，又稱被告以債抵債，遲早無法支持下去，他犯案手段不複雜，早晚也會東窗事發。

案件編號：DCCC322/2021