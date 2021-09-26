研開發新石礦場　探地下採石可行性　黃偉綸：為石礦業引入新概念

發展局局長黃偉綸今（26日）發表網誌稱，政府已為開發新的石礦場展開研究，務求令新的石礦場能適時投入運作，以延續本地石料生產。他續指，政府積極探討在香港進行地下採石暨岩洞發展的可行性，為石礦業引入新概念。



發展局局長黃偉綸今日發表網誌稱，政府已為開發新的石礦場展開研究，務求令新的石礦場能適時投入運作。（資料圖片)

礦務部成立70週年 91年歸入土拓署

黃偉綸在網誌表示，今年是礦務部成立70年，土力工程處月初舉辦礦務70周年專題展覽與座談會，介紹礦務部發展及主要工作範疇。

他指，香港石礦業的歷史紀錄，最早可追溯至1841年。直至上世紀40年代，由於香港出現相當程度的非法採礦，政府在1951年於勞工處轄下成立了「鑛務組」，專責監管本地礦務作業。其後，「鑛務組」經過多次的重組及改名，1991年歸入土拓署（當時為土木工程署），現稱礦務部。

他表示，香港不少建造項目需要進行爆破工程，例如將沙田污水處理廠遷往亞公角女婆山人工岩洞的工程，開掘岩洞及連接隧道時，均需以爆破方式配合其他建造方法進行。

目前只有屯門藍地石礦場運作

土力工程處副處長許海航在網誌中指，石礦場主要有兩方面工作，第一是供應石料，適度維持本地的生產，減低對進口石料的過度依賴，同時儲備石料以備不時之需；第二是容許工程產生的石材廢料在石礦場內循環再造，變成有用的石料，轉廢為材。另外，完成開採任務及經復修後的石礦場可以釋放大片土地，滿足社會及經濟發展的不同需要，近年的例子如安達臣道、佐敦谷及石澳石礦場。

黃偉綸指，目前香港只有一個石礦場仍然運作，位於屯門藍地，政府已為開發新的石礦場展開研究，務求令新的石礦場能適時投入運作，以延續本地石料生產。此外，政府積極探討在香港進行地下採石暨岩洞發展的可行性，為石礦業引入新概念。