發展局長黃偉綸稱將審視城規條例　簡化程序　樂見發展商配合覓地

為加快供應土地，發展局局長黃偉綸曾稱擬修訂城規條例。黃偉綸今日（25日）出席測量師學會周年研討會，致辭時稱當局未來會與運輸及環境相關部門合作，會就法規方面入手，包括審視城規條例及道路相關條例。



他又提到，留意到地產建設商會稱樂意配合政府增加土地，認為屬正面發展。他稱，政府與市場力量配合覓地，不過政府作為把關者，若有個別增加地積比的申請，未能令政府接納對環境等方面的影響，將不會批准有關申請。



黃偉綸（右）出席測量師學會活動。（張嘉敏攝）

為加快供應土地，發展局局長黃偉綸早前稱擬從兩方面修訂城規條例，包括檢視公眾申述程序，並考慮簡化公眾諮詢程序。

黃偉綸今日出席活動後稱，當局成立「精簡發展管制督導小組」，於八大方面簡化行政程序，主要涉及發展局轄下部門，包括屋宇署、規劃署及地政總署等，並經過諮詢業界。當局日後會與運輸及環境有關部門合作，除過往改善行政措施外，亦會從法規方面著手，包括審視城規條例及道路相關條例。

《路透社》早前引述消息指，中央向香港地產商施壓要求解決房屋問題，香港地產建設商會日前稱未聽過有關消息，會繼續支持港府增加房屋供應。黃偉綸稱留意到商會稱願意配合政府增加土地，認為屬正面發展。他稱，政府一直指會善用市場力量，包括透過土地共享先導計劃與市場合作，不過政府與發展商有不同立場，政府作為把關者，若有涉及增加地積比的建議，未能令當局接納申請對環境、交通的影響，將不會批准有關申請。他希望日後會有更多良性互動，「無謂嘅爭抝會少一啲。」

預告長策公營房屋供應再達標

他又稱，今年年底公布的長策10年公營房屋建屋目標會再次達標，並會較去年的31.6萬伙高。他稱，反映政府近年多管齊下覓地措施有效。他又提及，未來5年政府會收回約100公頃土地，包括新發展區土地。而長遠而言會透過新界北發展及人工島填海增加土地供應。