欣澳填海計劃或因疫情推遲　發展局：再檢視項目推行優先次序

新冠肺炎疫情影響下，部份工程進度受阻。發展局向立法會提交的《推展土地供應策略的周年報告》文件透露，原計劃在欣澳填海80公頃的造地計劃，受疫情影響，會再檢視項目推行的優先次序，再提出有關規劃及研究的撥款申請。

另外，政府近期積極計劃發展新界北，文件亦透露，在規劃新界北發展區時，會探討可否為產業提供經濟用地，把握大灣區發展機遇。



發展局向立法會提交的周年報告中，提及拓展土地供應工作。文件提到，除龍鼓灘外，其他於維港以外的近岸填海的研究地點，包括小蠔灣、欣澳和馬料水，其中欣澳的填海項目主要為休閑娛樂用途提供多用途場地，但由於香港經濟受到疫情衝擊，尤其是旅遊娛樂事業方面受影響，當局承認會檢視推行項目優先次序，適時再提交規劃及工程研究的撥款。

翻查資料，當局原計劃在欣澳填海約80公頃，擬發展為休閒和娛樂樞紐，成為全年皆宜的度假目的地，並舉辦國際和本地超大型競賽或體壇盛事。港府早前曾指，如計劃撥款獲得通過，將展開為期30個月的填海研究，不過根據報告內的最新說法，未知何時提交撥款申請。

政府計劃發展新界北。(資料圖片)

探討於新界北提供經濟用地 把握大灣區發展機遇

另外，港府積極計劃落實新界北新發展區，第一期已於2019年9月展開；餘下階段包括新界北新市鎮，以及文錦渡物流走廊的發展，初步估計可容納20萬人口和提供約13.4萬個就業機會。

港府在報告指出，新界北位處策略性的邊境位置，前往深圳和粵東地區極為方便，因此在規劃該區時，會探討可否為產業提供經濟用地，把握大灣區發展帶來的機遇。