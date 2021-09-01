議員指逆權侵佔變相鼓勵竊取土地倡廢除　發展局稱現階段無意改動

在現行法例下，任何人佔領私人土地滿12年或以上，便可申請「逆權管有」(即俗稱逆權侵佔)，成為新的土地擁有人。民建聯立法會議員劉國勳今日（1日）在立法會提出口頭質詢，質疑現時制度變相鼓勵「竊取土地」，並問及政府會否廢除逆權管有條文。

發展局局長黃偉綸表示，若更改法例或對香港土地法律及管理影響太大，故並非政府現時的想法。他又指，日後落實業權註冊制度後，會適當考慮加強私人土地業權的確定性，並會引入更多機制，例如註冊的業權人當遇到逆權侵有，會收到通知或有合理反對。



根據《時效條例》和相關案例，逆權管有人如已持續佔用土地12年或以上，土地擁有人不得提出收回土地的訴訟。（資料圖片）

劉國勳指，市建局在觀塘的重建項目中，因要處理大量逆權侵佔案件，使收地及重建工作變得遙遙無期。他又批評，逆權管有在新界變成搶奪土地的「幫兇」，間接鼓勵別人霸佔土地。

黃偉綸回應指，逆權管有是時效法律一部份，原意是促使被侵權者及早啟動訴訟程序，並且有大量案例，而法改會轄下的逆權管有小組委員會，亦曾建議應保留現有條文，加上香港現時尚未實施業權註冊制度，故認為保留逆權管有的法律，與其他普通法地區做法一致，「（如果）更動逆權管有嘅槪念，對香港整個土地嘅法律及管理影響太大，唔係我哋目前睇法。」

發展局局長黃偉綸表示，日後落實業權註冊制度後，會適當考慮加強私人土地業權的確定性。（梁鵬威攝）

落實業權註冊制度後 考慮加強私地業權確定性

黃偉綸說，日後落實業權註冊制度後，會適當考慮加強私人土地業權的確定性，並會引入更多機制，例如註冊的業權人當遇到逆權侵有，會收到通知或有合理反對。

黃表示，政府目前正就業權註冊制度向相關持分者商討，建議先在新的土地實施，例如政府新發售的土地、或新的換地契議，估計每年約有3萬宗，佔土地註冊處處理總量約2成。當成熟後，會考慮適用在已有土地。

他又指，倘今年內能就方案與持分者達成共識，期望明年就《土地業權條例》訂出更具體的修訂建議，及訂立實施時間表。