iPhone 13│先達細機收購價低於原價　商戶：嚴打走私沒影響機價

iPhone 13系列手機在上周五（24日）正式上市發售，過往iPhone目一出不時出現炒賣潮，不過近年熾熱不再，昨日﹙25日﹚更有消息傳出警方會嚴打走私，令部份人關注會否影響iPhone。旺角先達廣場手機店店主Lo哥表示，現時商戶仍有收機，但屬容量較細型號，由於貨量多，收機價一般低於官方定價，暫只有大容量的iPhone 13 Pro Max才有逾千元炒價賺，而即使警方打擊走私，都不影響機價升跌。

另外，市建局擬重建油旺，先達廣場亦在範圍之內。Lo哥認為，該區確實殘舊，計劃重建亦無可厚非：｢即使失去先達廣場，可能有第二個場開始冒起，或者做得更加好」。



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今日中午先達廣場仍有不少店鋪收購iPhone，行人經過鋪頭，亦有店員主動詢問是否賣機，不過現場人不算多，亦有不少店鋪未營業。

Lo哥表示，現時場內主要收購容量較大的iPhone 13，較細的由於其他地方亦有售，現時供應量充足，店鋪會以低於官方定價收購，因此基本乏人放售：｢你蝕錢都唔會放啦，咪留嚟自己用。｣他續稱，現時放售iPhone 13 Pro Max仍有利可圖：｢大機出貨量少，仲有成千蚊水位。｣

Lo哥表示，警方打擊水貨不會影響iPhone 13價格。﹙張浩維攝﹚

由於昨日有女警於追截走私艇時墮海失蹤，有傳警方會加強嚴打走私。問到會否影響iPhone價格時，Lo哥表示兩者並無關係：｢打擊唔打擊呢，我哋都唔會走私，我都唔知賣畀個客佢會點樣做，只能收咗機然後賣，咁就算架啦，佢點樣去走，點樣去用就唔關我哋事。｣

日前市建局油旺重建規劃研究報告，範圍包括先達廣場，暫未知商場會否拆卸。Lo哥認同，該區開始殘舊，重新規劃亦是好事，有利長遠發展。他續稱，即使最終拆除先達廣場，但可能有第二個場開始冒起，或者做得更加好。他相信重建過程漫長，一旦落實亦有時間再思量如何處理，暫未有相關計劃。

Lo哥冀重建先達可再設專賣手機商場：好多嘢舊都要變架啦

Lo哥又表示，假如拆卸後，希望會有另一個商場如先達般，專門售賣電話，可以與其他同行進駐；同時商場應有食肆，方便遊人。他又稱，商場拆卸重建後，依舊仍有一個商場，形容｢只係換咗件衫｣，直言：｢好多嘢舊你都要變架啦。｣

商戶：先達黃金時期已過 商場殘舊重建不可惜

另一位於先達廣場經營士多十多年的莫叔表示，先達已過黃金時期，過往商場以炒賣iPhone見稱，遊人不絕，但隨着內地政策轉變，又有iPhone出售，商場已不如過往般熱鬧，人流減少，頂層亦多了不少空鋪未能出租。莫叔認為，商場現時殘舊，冷氣機滴水，即使重建拆卸亦不可惜。