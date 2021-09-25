iPhone 13開售｜果農仍可賺逾千　歷代iPhone土豪金5s最炒得

蘋果公司（Apple）最新一代手機iPhone 13系列昨日（24日）開賣，「果農」再出動，獲利最高為 iPhone 13 Pro Max 1TB，每部一度可賺約1,401元。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指，iPhone 13 Pro 及Pro Max 「有水位」，相信與全球晶片短缺，導致供貨量不足有關，預計回收價約可維持一星期。



回顧歷年「最炒得」的iPhone系列，則非iPhone5s莫屬，當年「土豪金」iPhone5s掀起炒賣熱潮，其後iPhone 7 系列推出鋼琴黑，亦炒到雙倍價錢。



蘋果公司最新一代手機iPhone 13系列除了吸引「果粉」買機，有不少「果農」都會大手購入「炒機」。根據先達昨日回收價錢，獲利最高為 iPhone 13 Pro Max 1TB，回收價達 15,000元，比原價13,599元多1,401元。較細容量的128GB、256GB、512GB 也有價有市，當中iPhone 13 Pro Max 256GB最多可賺1,151元，iPhone 13 Pro細機128GB最高多賺551元。

土豪金iPhone5s推出時，引起極大炒風，不少「果農」豐收。（資料圖片）

回顧iPhone 5s售價翻三倍

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑直言，「以前第一日（開賣）炒到幾百蚊已經好犀利，舊年（iPhone 12）都冇過千。」回顧歷年「最炒得」的iPhone系列，則非iPhone5s莫屬，當年「土豪金」iPhone5s掀起炒賣熱潮，他指當時機價炒出三倍價錢；其後iPhone 7 系列推出鋼琴黑，亦「炒到double（雙倍價錢）」。

他解釋當時iPhone之所以炒得起，全因內地無同步發售；但現在內地已有銷售點，變相令炒賣風氣相對「冇咁熾熱」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑指出，土豪金」iPhone5s一度炒出三倍價錢，全因內地無同步發售。（資料圖片）

全球晶片短缺加疫情恐致供應不穩

以往「細機」反應差，方保僑表示，綜合而言，iPhone 13 mini及iPhone 13「冇人要，有機會輸錢」，但iPhone 13 Pro 及Pro Max 則「有水位」。

蘋果現時主要晶片供應商為台積電，方指現時全球晶片短缺導致供貨不足，加上供應蘋果的多層陶瓷電容器（MLCC）的日本生產商均因疫情受影響，有機會令物流供應緊張，影響iPhone 13供貨量；今年蘋果同時發布新系列iPad及iPhone，情況罕見，估計因貨量不多有關，又指貨量不足iPhone 13自然「炒得起」。

雖然天峰藍色為今次系列主打顏色，但參考先達回收價錢，天峰藍色iPhone 13 Pro 256GB僅可賺151元，比其餘顏色少300元。方保僑認為，天峰藍色為熱門顏色，不少「果農」都會賺入，導致貨源充足，變相其他顏色例如石墨色、金色貨量較短缺，回收價反而更高。他又指，晶片短缺的問題不是一時三能夠解決，相信現時iPhone 13 Pro Max過千元的回收價可以至少維持一星期。