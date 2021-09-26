28%外判工酷熱下工作曾感不適　管工：未夠半小時就唞唔到氣

本港近日酷熱，有團體早前進行了一項調查，了解火熱天氣對政府外判防治蟲鼠工人的職安健影響。結果發現，64%受訪者每天在暑熱環境下，工作達6至8小時，更有近3成人稱曾感到不適。一名入行18年的外判治蟲老鼠隊管工指，制服及外光衣侷促，在34度酷熱天下工作，試過不足半小時便感「唞唔到氣」，團體促政府加強保障中暑措施。



香港天主教勞工事務委員會調查發現，64%受訪者每天在暑熱環境下工作達6小時以上至8小時。（團體提供）

香港天主教勞工事務委員會於7至8月間，訪問了113名政府外判防治蟲鼠工人，及進行了一次聚焦小組訪談。調查發現，64%受訪者每天在暑熱環境下工作達6至8小時，受訪者均感到工作地點的空氣酷熱、濕度高及空氣不流通，有97.3%受訪者表示皮膚在工作時會全身濕透。另外，28.3%受訪者表示，過去三個月曾在酷熱天氣環境下工作，感到不適。

未工作已濕透 蟲鼠隊管工：搵樹蔭會遭提醒不可坐住休息

50歲的清哥入行18年，現職外判治蟲老鼠隊管工，他無奈指平日休息的地方沒有遮蔭處，如工友找個樹蔭的地方休息，便會反遭食環署提醒「不可坐住休息」，更會被覺得偷懶。他說，工友穿制服再外加外光衣及侷促，未工作已全身濕透：「試過有一日 34 度，工作未夠半小時，就唞唔到氣。」他批評承辧商從沒為工人做預防中暑風險評估，期望食環署可提供一件過制服連反光帶。

香港天主教勞工事務委員會促政府加強保障中暑措施。（團體提供）

預防工友中暑措施不足 促勞工處列明所需裝備要求及數量

香港天主教勞工事務委員會認為，調查結果突顯外判防治蟲鼠工人面對異常中暑風險，惟政府、承辦商預防中暑措施不足，促請食環署及相關採購部門根據跨部門工作小組在外判改革檢討報告中的建議，盡快修訂現行外判合約，加入勞工處建議的預防中暑的措施、列明所需裝備要求及數量，改善酷熱天氣戶外工僱員的工作環境。