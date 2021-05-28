10.1集結｜單仲偕指酷熱難當在囚室只穿內褲　覺量刑重嘆香港變了

撰文： 李慧娜 最後更新日期： 2021-05-28 20:17

前年10.1集會案中，10名被告僅單仲偕及蔡耀昌2人被判緩刑，他們今天可從法院「行番出嚟」，離開時均表示心情沉重，尤其仍有很多朋友要在獄中服刑一段長時間，令二人感難受，單並嘆息：「香港變咗，法庭都變咗。」單又提到過去約10天在荔枝角收柙所的生活，單自爆在囚期間因酷熱難當，單獨囚禁的他在倉內只穿內褲，很難想像女囚犯所受的挑戰。他又稱期間有與其他政治犯擦身而過，見到不少人都瘦了許多，但指各人仍很堅強，「撐得住」。

單獨囚禁但待遇與其他人無異

單仲偕、蔡耀昌等6名被告，均於今年5月18日被法庭取消擔保，單及蔡今天被判緩刑可重獲自由。單被問到他在荔枝角收柙所十天的生活時稱，他與其他涉政治事件被拘留的人士一樣，被安排單獨囚禁，每天除了放風的1小時外，其餘時間都是獨自在倉室，但別的待遇，均與其他在囚人士一樣。他又稱可能因食量不算大，未有覺餓。

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監倉非常熱至雙臂出熱痱

單又提到，最初還柙時監倉非常熱，尤其是沒下雨那幾天，雙臂生出熱痱，要塗藥膏，亦有聽到其他囚友提及倉內有蟑螂「走來走去」，他與其他在囚人士一樣，每日只能洗澡一次。單認為，女囚的處境挑戰應更艱難，他又提到他獨自囚禁時，在倉內都只穿內褲，睡覺也如此，但女囚卻要穿長褲，很難想像她們的處境，呼籲大眾要特別關注女囚的情況。

與政治犯擦身而過 多人瘦了很多

他又指，雖然有不少政治犯，包括涉「35+初選」案的被告，同被拘留在荔枝角，但他們都沒有機會交談，最多只是探訪時間時碰面，以他所見，部份人已適應獄中生活，形容他們比大家想像中堅強，相信他們「撐得住」，不過大部份人都瘦了許多。

案中10名被告的判刑情況。(詳看下圖)

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要知參與未經批准集結的後果及嚴重性

單仲偕又稱，最近數宗的未經批准集結案會成為案例，以往法庭判這類案件，只罰款或判社會服務社，但最近幾案卻以18至24個月監禁作為量刑起點，他形容是是破紀錄，又說：「香港已變左，法庭亦都變左。」他指本案部份被告將會上訴，亦提醒市民要認清參與未經批准集結的後果及嚴重性。

多名朋友仍須在牢獄渡過多月感難過

單又稱此刻心情沉重，過去10天與很多朋友在牢獄中渡過，但他們即將面對十多個月監禁，他在獄中也見到正在還押的政治人物，只能冀香港人祝福他們，以及為他們打氣。他亦表示覺得很難過，他們追求《基本法》賦予的權利，但卻要面對嚴重後果，在香港屬史無前例。

被還押的被告散庭後已被柙返荔枝角拘留所。(詳看下圖)

蔡耀昌著市民關注獄中的人

蔡耀昌則感謝家人體諒、市民的關心及支持，但現時心情非常難過，10名被告中只有他們二人可「行返出黎」，其餘8人要面對長時間監禁，相信同類案件即將會進行上訴，望市民繼續關注案件及在獄中的人士，「只能表達希望大家平安」。

環境嚴峻會小心處理六四活動

身為支聯會秘書的蔡耀昌表示，得知警方拒批六四集會，但支聯會已提上訴，有關聆訊明日會進行，強調支聯會會爭取在法律框架內悼念六四。由於政治及法律環境變得嚴峻，支聯會會小心處理六四的活動，在和平、理性、合法的框架下做事。對於會否以其他方式進行六四悼念活動，蔡表示會等待上訴結果後，再作交代。

被問到認為香港的遊行集會會否消失，蔡直言香港處於最嚴峻的時期，很多自由、權利受影響，但認為只要各人堅持信念，靈活變通，相信能走得更遠。

不少泛民人士及被告的家人今早有到法庭旁聽。(詳看下圖)