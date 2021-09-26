通關｜李家超率官員與廣東及深圳商討　港府：創有利條件推進實行

新冠肺炎下內地及香港逾年未「通關」，政務司司長李家超率團今（26日）與內地代表，就防疫抗疫策略及研究逐步有序恢復內地與香港「通關」事宜，作詳細交流並交換意見。會上內地專家認同香港在抗疫方面的努力，以及肯定目前疫情「清零」形勢。雙方會進一步研究細節，並爭取盡快舉行第二次對接會議。



李家超在內地與香港疫情防控工作對接會議上，表達香港市民對「通關」的熱切期望，以及「通關」和經濟、民生的密切關聯。（資料圖片）

黃柳權：中央重視林鄭月娥「通關」要求

內地與香港疫情防控工作對接會議今日在深圳舉行，由國務院港澳事務辦公室副主任黃柳權主持。港府引述黃柳權表示，中央政府重視行政長官林鄭月娥提出的「通關」要求，故組織今次對接會議。

港府表示，在會議上各代表介紹兩地疫情形勢、抗疫工作的策略和政策措施，內地專家認同香港在抗疫方面的努力並肯定目前疫情「清零」的形勢；又詳細探討逐步有序恢復「通關」所涉的考慮和事宜，雙方專家亦交換意見，對「通關」以後可能面臨的風險作研究。

將盡快舉行第二次對接會議

李家超在會上表達香港市民對「通關」的熱切期望，以及「通關」和經濟、民生的密切關聯。雙方討論認真，在會上提供了有關的材料，建立了良好基礎，就推進「通關」事宜創造有利條件，將會進一步研究細節，並爭取盡快舉行第二次對接會議。

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出席會議的內地代表包括國家衞健委、中聯辦、廣東省人民政府及深圳市人民政府等。港府由政務司司長李家超率領，成員包括食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、行政長官辦公室主任陳國基、香港中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌及相關政策局和部門等代表。