生育率僅0.87創新低　港府不設警戒線　李家超：過分干預未必恰當

香港2020年度生育率跌至歷史新低，僅得0.87，即每名女性生少於一個小朋友。有立法會議員關注政府有否評估情況、制訂警戒線及研究推出提高生育率的新措施。

政務司司長李家超書面回覆指，香港過去三十多年總和生育率持續低於2.1的更替水平（即可維持現有自然人口的生育率），2020年則受疫情影響進一步下降，政府關注情況，但因生兒育女是家庭重要決定，政府過分干預未必恰當，暫未有就生育率制訂警戒線。



香港2020年度生肯率僅0.87，創新低。（資料圖片）

據政府統計處資料，香港過去三年的總和生育率分別只有0.87 (2020年)、1.05 (2019年)及1.07(2018年)，即2020年平均每個香港女性生育少於一個小朋友，且持續下跌。

香港人口急速高齡化 疫情下生育率進一步下降

政務司司長李家超今日（8日）書面回覆立法會議員查詢，承認出生率下降加上港人預期壽命延長，香港人口正急速高齡化。他說，香港生育率低主因是獨身女性比例增加、遲婚和延後生育所致，與新加坡、南韓等地相類似；而2020年則因疫情影響進一步下降，此情況亦有在其他亞洲地區出現。

生育率低是現代社會普遍問題，在亞洲地區包括香港尤為明顯。（視覺中國）

生兒育女是家庭重要決定 過分干預未必恰當

被問到政府有否制訂生育率警戒線，或推出新措施提高生育率，李家超回應指，一個家庭考慮是否生育取決於不同因素，包括個人選擇、生活模式取捨、經濟和社會情況等，他認為生兒育女是家庭重要的決定，政府過分干預未必恰當，坦言政府未有就生育率制訂警戒線。

政府指單靠財政誘因難有效提升夫婦生育意欲

他強調政府關注情況，惟世界各地經驗可見，單靠財政誘因難以有效提升夫婦生育的意欲，稱政府會研究更多措施締造有利生育環境及推動家庭友善政策，並重提近年已推出增加薪俸稅下的子女免稅額、改善幼兒照顧服務及將法定產假延長至14周等措施。