假新聞法｜李家超指正研究　記協：冀妄加非議前先了解新聞界運作

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-07-10 18:20

政務司司長李家超今早（10日）出席電台節目時表示，現正進行法律研究，了解如何訂立適合香港的「假新聞法」。香港記者協會今午發聲明回應指，本港新聞界一直以來，有「自我規管」的做法，新聞界組織以至各大傳媒機構，均會向新聞從業員提供操守守則，並要求遵守。 記協又指，政府以及其他社會人士，如對任何新聞處理有所不滿，歡迎循既有的投訴制度，向記協反映。記協又期望政府能加深對新聞界運作的了解，在提出所謂「假新聞」的名詞，或對新聞界妄加非議前，先行了解界別的運作。

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李家超今早指，2019年時社會出現大量假訊息，如果這類情況持續，便需考慮多種手法規管；不過如果傳媒業界自行訂立守則、準則去改善問題，規管就可變得更有空間和靈活度。

李家超指如果傳媒業界自行訂立守則、準則去改善問題，規管就可變得更有空間和靈活度。 （資料圖片／盧翊銘攝）

記協發表聲明回應李家超言論表示，公眾可於記協網站上，取閱新聞從業員的相關守則。除記協的《記協專業守則》外，香港記者協會、香港新聞行政人員協會、香港新聞工作者聯會及香港攝影記者協會，於2000年共同訂立《新聞從業員專業操守守則》。記協亦歡迎不同界別人士，以上述守則去審視新聞工作者的工作。

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另外，多個新聞組織均設有投訴機制。記協的「操守委員會」多年來都會接受公眾對新聞界的投訴，並邀請有社會名望的獨立人士依據《記協專業守則》列明的11項守則審視個案。每項投訴的裁決亦會公開。記協強調，政府以及其他社會人士，若對業內任何新聞處理有所不滿，歡迎循既有的投訴制度，向記協反映。

記協重申，「專業自主」是本港一直行之有效的制度，亦是各項專業在香港能蓬勃發展的重要基石。而新聞界之所以能作為第四權，全因市民相信傳媒能有效監察政府施政；只有獲得大多數市民信任的傳媒，才會具有第四權的監察功能。記協又希望政府理解，以「行政及立法手段」強行干預「社會契約」式的社會運作，只會適得其反。