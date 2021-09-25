通關在望？李家超、許樹昌明於深圳開會　與內地商疫情防控對接

行政長官林鄭月娥早前表示，中央未就通關定下具體條件，需先由兩地專家「對接」，及商討細節。

政府今天（25日）發出新聞稿，指政務司司長李家超、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恒、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌等人，將於明天在深圳開會，與內地商討疫情防控工作對接。



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政府發新聞稿表示，政務司司長李家超昨日（24日）在成都出席2021年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議後，飛抵深圳，明日（26日）將率領香港特別行政區代表出席內地與香港疫情防控工作對接會議。

出席會議的香港特區成員包括食物及衞生局局長陳肇始教授、創新及科技局局長薛永恒、香港中文大學何鴻燊呼吸系統科講座教授許樹昌教授、衞生署及政府資訊科技總監辦公室代表等。至於內地方面的代表，除了衛生健康委員會的專家外，料還有港澳辦代表。

李家超將於會議後返港。李家超不在港期間，由環境局局長黃錦星署理政務司司長職務。

許樹昌明天會出席內地與香港疫情防控工作對接會議。（資料圖片 / 羅君豪攝）

林鄭月娥早前稱，已向中央提出就通關問題進行「專家對接」，商討通關所需條件，亦會向內地匯報香港抗疫的情況。本周日她曾表示，已經準備好與內地衛健委的專家對接，希望可以爭取早日逐步有序地通關。

而許樹昌早前在電台節目就指，兩地雙向通關的條件，包括本地要持續「零確診」，亦要進一步提高新冠疫苗接種率，特別是長者接種比例，因現時本港接種率仍未夠70%。有議員曾經建議「安心出行」加裝追蹤功能，與內地健康碼接軌，許樹昌則認為，本港與內地文化不同，電話亦沒有實名登記，或是本港未能推行健康碼的原因。