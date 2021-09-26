強制檢測｜抵英確診少女離港前曾到西貢戶外訓練營　住鳳德邨

一名19歲女子由香港抵達英國第三日所提交的樣本對新冠病毒呈陽性，列為確診個案，衞生防護中心收到報告，她潛伏期內身處香港，居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓，也曾居住西貢戶外訓練營，她於中環永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心工作，三個處所都被列入強制檢測範圍，受檢人士須在後日（28日）或之前接受檢測。



9月26日強制檢測名單。

衞生署衞生防護中心公布抵英國後確診的19歲女病人，離港前居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓。（資料圖片）

曾到賽馬會西貢戶外訓練營宿營

該名患者到過三個地方，有關人士9月28日或之前要接受病毒檢測，9月24日至26日做過檢測者就毋須再做，而已完成疫苗接種者則不獲豁免：

1.住所：今年8月29日至9月26日身處鑽石山鳳德道111號鳳德邨雪鳳樓超過兩小時的人士，包括住客、訪客及工作人員等

2.參加宿營：今年9月5日至9月26日身處西貢大網仔路256地段香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營超過兩小時的人士，包括全職、兼職和替假員工及訪客等

3.工作地點：今年8月29日至9月10日身處中環德輔道中71號永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心超過一小時的人士，包括全職、兼職和替假員工及訪客等

抵英國後確診的19歲女病人9月在西貢大網仔香港青年協會賽馬會西貢戶外訓練營參與宿營。（網上圖片）

19歲女病人離港前於中環德輔道中71號永安集團大廈2408室英聯教育顧問中心任職。(維基圖片)

少女已在港完成接種兩劑復必泰疫苗

個案為19歲女患者，她居於鑽石山鳳德邨雪鳳樓，本月14日在香港檢測結果呈陰性，16日乘搭英國航空航班BA028由香港前往英國，她9月19日在英國抽取的樣本測試結果呈陽性。病人沒有病徵，她4月30日及5月21日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

政府明日會在鑽石山鳳德邨鳳德社區中心增設流動採樣站，為須接受強制檢測的居民及工作人員提供免費服務。

▼各區向公眾提供服務的流動採樣站 (截至9月27日) ▼

